La diáspora rumana en Galicia se desploma tras volver uno de cada tres a su país: «Aquí ya no puedes ahorrar»

Carmen Caldare llegó a España desde su Rumanía natal en 2004, tres años antes de que el país ingresara en la Unión Europea y empezara a experimentar, poco a poco, cambios en su economía y formas de vida. Tenía 26 años y en su currículum la carrera de ingenieria téxtil, pero las condiciones laborales eran tan precarias que su sueldo en una fábrica apenas llegaba a los 300 euros, una cifra que no alcanzaba para sobrevivir ni ella ni su hijo.

Como ella, miles de rumanos aterrizaron en España en la primera década de este siglo, atraídos en un inicio por la pujante economía española, llegando incluso a ser el colectivo extranjero más numeroso en el país en 2012, ya en plena crisis inmobiliaria y económica, con casi 900.000 residiendo a lo largo y ancho de la geografía estatal. Una situación que, desde hace tiempo, parece revertirse y es que al inicio de 2025 la población rumana se había reducido un tercio, tal como revelan el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) .

¿Cuáles son las razones detrás de esta marcha? Unos salarios que no crecen al mismo ritmo al que lo hace el coste de la vida y un mercado de la vivienda casi imposible. También la pandemia. Galicia alcanzó su máximo de población rumana en 2013, con 9.394 censados, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Desde entonces, el goteo de salidas se ha ido produciendo de manera lenta pero sostenida en el tiempo, manteniéndose hasta 2020, el año en el que todo el mundo paró. Por aquel entonces, aun eran 8.000 los rumanos que vivían en el territorio gallego.

La cifra ha descendido drásticamente desde entonces, y es que al término del pasado año eran solo 6.569, un 30% menos que en el pico de la ola. Muchos ahora, uno de cada diez, han nacido ya en la comunidad gallega. A pesar de que la tendencia migratoria se ha revertido, los rumanos continúan siendo una de las poblaciones con más presencia en la autonomía, por detrás, eso sí, de marroquíes, colombianos o peruanos.

«Si tú pagas 500 euros de alquiler, ¿qué dinero mandas a casa?»

La mayoría, explica Caldare, no emigran a otros territorios, sino que vuelven a su país natal, donde las condiciones «se han ido equiparando a las de España, situándose incluso mejor en algunas cosas». «Si tú pagas 500 euros de alquiler y a eso le sumas comida, agua, luz, el coche con su seguro... ¿qué dinero mandas a casa? ¿Para qué vivir lejos de tu familia, de tu gente? Aquí ya no puedes ahorrar», relata Caldere, natural de Iași, ubicado en la región histórica de Moldavia, «parecida a Galicia, un pueblo campesino en el que es todo agricultura, campo y verde».

Sin el margen de ahorro que antes permitía la emigración, apunta, hay cuestiones como el acceso a la vivienda en las que la situación en Rumanía es más sencilla. «Allí casi todo el mundo tiene una casa propia, sea más o menos buena, pero allí está siempre la idea de comprar algo», alega. La situación, además, continúa mejorando en el país, con su entrada en 2025 en el espacio Schengen de libre circulación entre países de la Unión Europea, lo que garantiza la posibilidad de viajar sin restricciones por la mayoría del territorio comunitario.

Ella, con todo, al contrario de muchos de sus compatriotas no tiene en mente volver y es que su situación ha cambiado mucho desde que aterrizó hace ya más de dos décadas. «Cuando llegué a España empecé a trabajar de interna con una señora mayor. Ganaba 1.500 euros, cinco veces mi sueldo en Rumanía. Era una maravilla, no pagaba piso ni comida», relata, al tiempo que explica que no llegó al país sola, sino que lo hizo junto a su hijo y su madre. El trabajo de interna, apunta, era algo habitual entre la población rumana que emigraba, especialmente entre las mujeres que lo hacían solas, lo que proporcionaba un margen de ahorro casi inimaginable a día de hoy.

«Veía las telenovelas en español en Rumanía»

Caldere, ahora trabajadora de una tienda de Adolfo Domínguez en Santiago, acabó casada con un gallego y ambos tienen una hija de ochos años en común, por eso no piensa en volver. Con su vida establecida en la localidad pontevedresa de Cuntis, de donde es su marido, su integración es máxima. No tuvo ningún problema para aprender español, «no me costó nada»: «Veía las telenovelas en español en Rumanía y allí no traducen, entonces tu cerebro se tiene que poner a trabajar», cuenta.

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El gallego tampoco se le escapa. «Tengo el Celga 1. Siempre hay que hacer algo, que estudiar, que formarse», declara, al tiempo que no descarta presentarse a una oposición de administrativa de cara a un futuro que, todo hace parecer, seguirá desarrollando en Galicia.