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Más de un centenar de sirenas de seguridad sonarán en Galicia el próximo jueves y viernes

El Gobierno gallego realizará pruebas sonoras en 41 presas el 25 y 26 de junio para verificar el sistema de aviso a la población y la activación de las sirenas

El embalse de O Con, ayer. | Iñaki Abella

El embalse de O Con, ayer. | Iñaki Abella

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La Xunta ha avanzado que realizará el próximo jueves y viernes, 25 y 26 de junio, pruebas del funcionamiento de las sirenas de aviso a la población adscritas a 41 presas gallegas.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, estas pruebas tienen como objetivo que la población de las zonas afectadas y los medios y recursos adscritos al plan Inungal se familiaricen con el sonido de las sirenas; y comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de activación.

Durante la prueba sonora se activarán más de un centenar de sirenas situadas por todo el territorio, con la colaboración de los titulares de las infraestructuras, es decir, Alúmina, Emalcsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta y Augas de Galicia.

También participará personal dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, así como miembros de Protección Civil de los ayuntamientos afectados, junto con personal de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

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Además, se activarán las cuatro sirenas adscritas al plan de emergencia exterior de la balsa de lodos rojos situada en Xove.

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