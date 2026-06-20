El mapa de la amenaza por flavescencia dorada en las viñas gallegas: la Xunta activa tratamientos obligatorios en 34 concellos

El mapa de la flavescencia dorada sigue creciendo en Galicia. La Xunta ha ampliado las zonas sometidas a control por esta plaga de cuarentena de la vid, una enfermedad que avanza de forma silenciosa pero con capacidad para comprometer explotaciones enteras y poner en jaque a un sector estratégico para el rural de Ourense y Pontevedra. Con la última actualización, Galicia cuenta ya con 34 concellos afectados por zonas demarcadas frente a la flavescencia dorada: 24 en la provincia de Ourense y los 10 restantes en Pontevedra, las dos áreas donde la Consellería do Medio Rural concentra actualmente los esfuerzos de seguimiento y control.

En este contexto, Medio Rural ha publicado el aviso fitosanitario que marca el inicio de los tratamientos contra el Scaphoideus titanus, el insecto vector de la enfermedad. La Xunta recuerda que la aplicación de productos autorizados es obligatoria en la zona demarcada y en las parroquias incluidas en la zona tampón, mientras que se recomienda también en las áreas vitícolas limítrofes para reducir la población del insecto y evitar su dispersión.

Mapa de las zonas de flavescencia dorada en Galicia. / Xunta de Galicia

La decisión se adopta después del seguimiento realizado desde el mes de mayo dentro del plan de control y erradicación de la flavescencia dorada en Galicia. Según la información trasladada por la consellería, las ninfas del insecto se encuentran actualmente en su estado más avanzado de desarrollo, por lo que este es considerado el momento más adecuado para aplicar los tratamientos insecticidas.

El calendario fijado por Medio Rural contempla tres aplicaciones. La primera debe realizarse entre el 19 y el 26 de junio; la segunda, quince días después de la primera; y la tercera, un mes después de la segunda aplicación. Los tratamientos deberán adaptarse en todo caso a las condiciones meteorológicas y respetar las indicaciones de uso recogidas en la ficha de registro de cada producto, especialmente en lo relativo a los intervalos de seguridad y al número máximo de aplicaciones autorizadas.

La Consellería mantiene publicada en su página web la relación de materias activas y formulados autorizados para estos tratamientos, así como el listado de parroquias incluidas en la zona tampón. La finalidad de estas medidas es reducir el riesgo de expansión de una plaga que en los últimos años ha obligado a ampliar de forma progresiva las áreas sometidas a vigilancia.

La presencia de la flavescencia dorada en Galicia fue declarada oficialmente el 2 de febrero de 2023, cuando se definió la primera zona demarcada y se aprobaron medidas urgentes de erradicación y control. En noviembre de ese mismo año se amplió el ámbito afectado y se fijaron nuevas obligaciones. Posteriormente, el 30 de abril de 2025, se publicó el Decreto 29/2025, por el que se declaró de utilidad pública la erradicación del organismo de cuarentena de la flavescencia dorada de la vid en Galicia y se establecieron medidas para evitar su propagación.

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La última ampliación de las zonas demarcadas fue publicada el 8 de junio de 2026, mediante una resolución de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. Con esta actualización, Medio Rural mantiene las medidas urgentes para el control y erradicación de la enfermedad y refuerza la vigilancia sobre una plaga que afecta especialmente a zonas vitícolas de Ourense y Pontevedra. La Xunta enmarca ahora el aviso fitosanitario en esa estrategia de contención, con la obligación de actuar en las áreas delimitadas y la recomendación de extender la prevención a los viñedos próximos.