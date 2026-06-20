«Los conselleiros no tienen interlocutor en Madrid; los ministros están más pendientes de sus líos que de Galicia»

Estamos ya inmersos en pleno ciclo electoral, pero no está muy claro en cuál. ¿En qué comicios tiene más centrado al PPdeG: municipales o generales?

El PPdeG siempre está preparado para lo que surja, con la maquinaria engrasada y trabajando a diario en las cuatro provincias. La única certeza que tenemos ahora mismo son las municipales de mayo y en esa línea estamos trabajando. Pero claro, el contexto nacional impone cierta precaución.

Que le dice su instinto político: ¿habrá legislatura hasta julio de 2027?

Pedro Sánchez está llevando hasta el límite su manual de resistencia. Que esta semana no dejase votar una iniciativa en la que se pedía que se convocasen elecciones, que ni siquiera era vinculante, muestra el nerviosismo del Gobierno y que no quiere escuchar hablar de elecciones. Está en modo: «Sigo aquí hasta 2027 y no me mueve nadie».

¿Es partidaria de una moción de censura que lleve a Feijóo a Moncloa o, llegados a esta altura, prefiere ir a las urnas cundo toque y que decidan los españoles?

Para una moción de censura no dan las cuentas y, si no dan, ¿para qué darle un balón de oxígeno a Sánchez y hacerle creer que tiene unos apoyos que no tiene? Lleva tres años gobernando y no fue capaz de sacar ni un solo presupuesto y ahora dijo que los presentaría, pero tampoco los podrá aprobar. Sin embargo, sus socios ya le dijeron que no lo dejará caer, así que la moción de censura no serviría. En este momento no es de utilidad. Lo sería si fuera para sacar a Sánchez del Gobierno, porque necesitamos cuanto antes un cambio en Moncloa para que alguien se preocupe de los problemas de la gente y no de los del Gobierno o el PSOE.

El caso Zapatero nos sorprendió a todos e incluso a él, que se creía intocable, por encima del bien y del mal

Las encuestas parecen coincidir sobre la mayoría del bloque de derechas. ¿Significa esto que están normalizados los pactos PP-Vox entre el electorado?

Cuando hay partidos que nacen en democracia, con estatutos democráticos, no debemos tener miedo a que esos partidos entren en un Gobierno. Ya lo vimos con partidos comunistas o con Podemos, a los que Sánchez dijo que no metería en el Gobierno porque no dormiría y al final acabó Pablo Iglesias de vicepresidente y no fue el final del mundo, aunque sí fue el final de la estabilidad democrática en España. La normalidad democrática implica hacer pactos de un lado y de otro. La única línea roja es no pactar con los herederos de ETA, porque en democracia las cosas hay que dialogarlas, no acabar con ellas a tiros.

¿Le sorprendió el caso Zapatero?

Sí y no. Había cierto runrún desde hace tiempo sobre si Zapatero tenía minas de oro, si negociaba con Venezuela, si estaba detrás del rescate de Plus Ultra... Pero claro, es la primera vez que en España se imputa a un expresidente del Gobierno y creo que eso nos sorprendió a todos. Y el primero sorprendido fue él, porque se creía impune. Algo que se entiende viendo la trayectoria de Zapatero y del sanchismo, ya que van de sobrados, miran por encima del hombro a los ciudadanos, están por encima del bien y del mal y se creen intocables. Pero nadie es intocable. Yo confío muchísimo en el Estado de Derecho, que está funcionando y gracias a él podemos acabar con la corrupción y con los ataques a jueces y periodistas que lanza el PSOE para tratar de tapar su corrupción. Uno de los muchos tics antidemocráticos de este Gobierno.

De momento Galicia parece escapar de los escándalos que salpican a Ferraz y al Gobierno, cuyas ramificaciones van hacia otros territorios.

Yo creo que ya llegaron aquí. Isabel Pardo de Vera es gallega y fue presidenta de ADIF todos estos años en los que hubo contratos con su consentimiento, algunos que figuran en la causa judicial en territorio gallego. Y está esa foto de José Tomé con Santos Cerdán en un catamarán. Así que algo también salpicó al PSOE gallego, aunque no sé hasta dónde llegará.

Un exdiputado y exdirigente del PSOE provincial coruñés, Emilio Vázquez, fue investigado en una trama en Portugal. Usted ya apuntara hace tiempo en esa dirección. ¿Por qué?

Se habló de muchos contratos, cientos, de una empresa o grupo de empresas de comunicación con gobiernos socialistas: concellos, diputaciones... Ese exdiputado, con una empresa cuya matriz está en Panamá, es una persona muy relacionada con José Ramón Gómez Besteiro y con su entorno más cercano.

Rueda siempre reivindica a Galicia como un oasis de estabilidad pero la agitación política estatal amenaza con devorarlo todo, incluyendo la propia agenda política gallega. ¿Es viable sostener esa singularidad gallega en este contexto cada vez más tenso?

La estabilidad en Galicia viene de la mano de la mayoría absoluta del PP. Tenemos una hoja de ruta y se está cumpliendo, con el 87% del programa ya ejecutado. Pero es cierto que muchas cosas no dependen solo de la Xunta, sino del Gobierno de España, que ni está ni se le espera. Los conselleiros no tienen interlocutor en Madrid para resolver cuestiones básicas para Galicia, porque los ministerios están cada vez más preocupados por sus líos internos. Solo atienden a Cataluña o el País Vasco, pero Galicia no existe para ellos. Por eso vemos que los trenes gallegos sufren más retrasos, no se renueva la flota, no se cumple la ley de dependencia porque no aportan el 50%, son incapaces de resolver el problema de la falta de médicos...

La polarización crece. PP y oposición siguen a años luz en Galicia de poder llegar a acuerdos de calado: ni industria, ni infraestructuras, ni financiación... ¿Cómo se corrige esta anomalía?

Nosotros intentamos llegar siempre a consensos y los datos del Parlamento así lo demuestran, porque aprobamos propuestas que vienen de los otros partidos, no solo las nuestras. Pero ahora, en este contexto de polarización, ni PSOE ni BNG quieren sacarse una foto política, por decirlo así, con el PP, algo absurdo que no nos lleva a ningún lado. Nosotros tenemos la mano tendida, pero PSOE y BNG ponen sus intereses partidistas por delante de cualquier interés ciudadano.

Prado, en el exterior de la sede del PPdeG / Antonio Hernández

«CIG y BNG llevan 200 manifestaciones en 165 días»

Usted acusa al BNG de agitar la calle como estrategia política.

Y lo mantengo con datos. En 165 días del año llevábamos en Galicia 200 manifestaciones en la calle, la mayoría organizadas por CIG y BNG. Tampoco lo ocultan, porque hay un documento de la UPG donde instan a la conflictividad social, que tampoco creo que les dé mucho rédito político. Quizás hablan más para su parroquia para consolidar su voto, porque saben que tienen mucho voto prestado del PSOE que será difícil que apoye a un Bloque tan radicalizado. Los gallegos tienen otra forma de pensar, del sentidiño.

Los partidos vuelven a enredar con la AP-9. ¿Veremos algún día una autopista del Atlántico gallega?

Después de la traición del PSOE, el BNG y Sumar a Galicia, tendrán que explicar por qué rompieron diez años de consenso. Es el tiempo que lleva el Parlamento de Galicia votando un documento por unanimidad para transferir la AP-9. Ahora lo rompen poniendo los intereses de Sánchez por delante de los de Galicia. ¿Por qué? Porque tal y como plantean ahora el traspaso de la autovía, a Galicia le costaría casi 4.000 millones. Pero eso lo tiene que pagar el Gobierno de España, no los gallegos, como pretenden PSOE, BNG y Sumar.

A falta de Altri, ¿SAIC es la solución para industrializar Galicia?

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