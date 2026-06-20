Galicia afronta el relevo generacional en sus campus ante un profesorado más envejecido y cercano al retiro

Cada año, una nueva promoción de estudiantes ingresa en las universidades públicas gallegas tras superar el último escollo, la selectividad. En unos días comenzarán los llamamientos para matricularse y de la nota de corte dependerá que puedan acceder o no a la carrera deseada. Del otro lado, como encargado de guiarlos en la adquisición de conocimientos en esa nueva etapa, los espera un profesorado más numeroso y con más experiencia que el que formó a quienes estudiaron una década atrás, pero también más envejecido y, en muchos casos, cerca ya del retiro. Todo ello pese a que en los últimos años los campus públicos gallegos han afrontado una renovación significativa, que se ha traducido en el tercer mayor aumento del Estado en el peso del profesorado más joven.

Así lo reflejan los datos que acaba de publicar el Ministerio de Universidades. Su radiografía del personal docente e investigador (PDI) permite ubicar a quienes imparten clase en las universidades gallegas —un total de 5.526 efectivos, el mejor dato en diez años, entre personal de centros propios y adscritos— en los puestos de cabeza en edad media y en los porcentajes de plantilla en proceso de jubilación o con 67 o más años de edad.

Las estadísticas, relativas al curso 2024-2025, revelan que el 22,35 por ciento del profesorado universitario gallego —más de uno de cada cinco— tiene entre 60 y 66 años, ambos incluidos, el intervalo que el departamento dirigido por Diana Morant considera próximo a la jubilación.

Un máximo en diez años

Ese porcentaje marca el máximo de la década en la comunidad tras dispararse un 58 por ciento desde 2015. Solo en Canarias suponen una mayor proporción, ya que allí uno de cada cuatro docentes se encuentra en esa franja edad. Canarias repite de número uno en el porcentaje de la plantilla que sopló al menos 67 velas y Galicia vuelve a pisarle los talones, con casi seis de cada cien efectivos en esas circunstancias, frente a una media del 4,4 por ciento.

En cambio, ocurre prácticamente lo contrario cuando se analizan los efectivos menores de 35 años. Aunque Galicia ha logrado incrementar en un 73 por ciento el peso del PDI joven respecto al curso 2014-2015 —lo que la convierte en la tercera autonomía con una mejora más significativa—, el dato gallego sigue por debajo del estatal (6,7% frente a 8,55%). En este indicador Galicia despunta de nuevo en la clasificación, pero por la cola, en el cuarto puesto.

La renovación no basta para compensar el envejecimiento de los más veteranos. Asimismo, en la lectura del dato hay que tener en cuenta que, si bien Galicia es la sexta comunidad con más efectivos en sus campus, el ritmo de incremento de la plantilla total en diez años (6,6 por ciento) queda muy por debajo del registrado en el conjunto del Estado (14,4 por ciento).

Un envejecimiento superior al estatal

Estas circunstancias desembocan en una edad media de la plantilla docente e investigadora de 52,5 años, dos más que en general en España. En diez años, los docentes gallegos han «envejecido» 1,8 años, casi el doble que la media, y solo son más 'jóvenes' que los canarios.

Con todo, no todas las áreas de conocimiento universitario comparten la misma urgencia de relevo generacional. Las situaciones más extremas se dan en Anatomía Patológica, con un 80% del personal en proceso de jubilación, y una edad media de 63,4 años, y en Expresión Gráfica Arquitectónica, con dos de cada tres profesionales en la misma tesitura. En cambio, el problema queda más lejos para quienes imparten docencia de Ingeniería Aeroespacial, con 40,3 años de media.

En Galicia, no solo el profesorado de los campus peina cada vez más canas, situando al sistema universitario gallego ante el reto de buscar reemplazo a sus docentes. El relevo generacional también afecta a las etapas previas y a FP. Solo en el horizonte más próximo, el de un lustro, unos 3.000 maestros y profesores, de Infantil a Bachillerato y ciclos, alcanzarían en teoría la edad de jubilación.