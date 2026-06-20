Cerca de 16.000 opositores gallegos inician la carrera por las 1.601 plazas de profesor que convoca la Xunta

Las oposiciones de Educación en Galicia han comenzado este sábado con cerca de 15.900 aspirantes en busca de una de las 1.601 plazas docentes convocadas este año por la Xunta. La previsión es que los resultados de las oposiciones se publiquen a partir del 19 de julio, con el objetivo de que los nuevos funcionarios puedan incorporarse a los centros educativos el 1 de septiembre, según ha avanzado el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Los exámenes se realizan en 60 centros educativos de 15 localidades de las cuatro provincias y movilizan a 154 tribunales, conformados por 2.156 personas. Esto supone un «grandísimo dispositivo con una logística muy compleja» a ojos del titular de Educación, que se ha desplazado este sábado a dos sedes de Lalín (Pontevedra).

Como novedad este año, la Xunta ha acordado con los sindicatos CCOO, Anpe, UGT y CSIF eliminar la obligación de que el personal interino y sustituto tenga que presentarse a las oposiciones para mantenerse en su posición consolidada en los listados de cara a «aligerar la intendencia del proceso».

Esto también permite «mejorar la ratio de opositores por tribunal», según ha destacado Román Rodríguez en declaraciones a los medios. Aun así, los interinos que lo desearon sí pudieron inscribirse y acudir a los exámenes. De igual modo, este año por primera vez se van a realizar controles aleatorios de dispositivos electrónicos no permitidos.

Resultados y adjudicación de destinos

La previsión es tener terminados los exámenes y con los resultados disponibles a partir del 19 de julio. A continuación, las personas que obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios del mes de agosto. El objetivo es que los nuevos funcionarios empiecen a trabajar el 1 de septiembre.

Además, el conselleiro ha asegurado que la oferta de plazas contribuye a «reducir las ratios» de profesorado: «Pese a que tenemos una reducción de matrícula, estamos convocando el 120% de las plazas». Este es el «máximo legal posible» de la tasa de reposición y se traduce en la convocatoria de 120 plazas por cada 100 bajas.

De las 1.601 plazas convocadas, en 42 especialidades, casi el 87% (1.388 plazas) son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna, lo que busca que maestros que ya cuentan con plaza se puedan incorporar al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.

Por cuerpos, en el de maestro hay 476 plazas en ocho especialidades, y en el de profesores de secundaria, 852 en 29 especialidades. Además, hay 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional (FP). Por último, las 213 plazas de promoción interna abarcan 29 especialidades.