La Xunta lleva los servicios de empleo a los concellos del rural para dinamizar su economía

El rural se vacía mientras cada vez más población se desplaza hacia los entornos de las grandes ciudades. Dinamizar la economía de estos pequeños concellos es vital para atraer residentes, pero al mismo tiempo falta mano de obra para sustentar la actividad que se asienta en estas zonas. Es la pescadilla que se muerde la cola. Para tratar de romper este círculo vicioso, la Consellería de Emprego ha decidido llevar los servicios de empleo a las zonas de Galicia con un mayor aislamiento demográfico.

El departamento que dirige José González acaba de licitar un contrato para instalar 170 puntos de empleo —en formato tótem o kiosco— en concellos del rural que ofrecerán servicios de intermediación y orientación laboral a los demandantes de trabajo que vivan en estos ayuntamientos. «Se trata de facilitar el acceso de esta población a determinados servicios y mejorar su accesibilidad», explican en la Consellería de Emprego.

En las oficinas de empleo de la Xunta existen ya puntos de información de características semejantes a estos 170 que se quieren instalar ahora en el rural. Se ubicarán en las dependencias del concello y estarán dotados de pantalla interactiva, escáner, impresora y lectura de tarjeta inteligente para el DNI.

Para seleccionar los ayuntamientos en los que se ubicarán estos nuevos servicios de empleo se han priorizado aquellos núcleos con un mayor grado de aislamiento geográfico y con mayor volumen de personas demandantes de empleo registradas. Y, en función de las necesidades, se decidirá si se implanta uno o más kioscos en cada ayuntamiento. «Se garantiza así tanto la cobertura de las necesidades de las poblaciones más desconectadas como la viabilidad de uso mediante una masa crítica de personas usuarias», recoge el pliego de contratación de este servicio. La Xunta se gastará más de 822.000 euros en esta iniciativa. «Queremos democratizar el acceso a los servicios públicos y minimizar la brecha digital y territorial», explica Emprego.

Mejorar la accesibilidad

Estos puntos de información en el rural se complementan con la oficina virtual de empleo y la aplicación web MOBEM, que también da acceso a servicios en materia de orientación e intermediación laboral.

En línea con la mejora en el acceso a los servicios de empleo, el Parlamento aprobó este jueves instar a la Xunta a instalar cajeros de autoservicio en todas las oficinas de empleo para realizar trámites como renovar la demanda, obtener informes y pedir citas.

La iniciativa del PPdeG, apoyada por el PSdeG y el grupo mixto, con la abstención del BNG, en la Comisión de Política, Facenda y Orzamentos, reclama que esto se haga «facilitando la identificación y priorizando la simplicidad». También piden que se actualice la oficina virtual de empleo para que las personas usuarias puedan realizar «todos los trámites», como modificar la demanda y añadir titulación o experiencia, entre otros.