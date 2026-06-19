El Sergas denuncia que las huelgas de los médicos contra el estatuto marco causan una «sangría» en las listas de espera

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha lamentado este viernes que la concatenación de jornadas de huelga de los médicos contra la reforma del estatuto marco esté causando «una auténtica sangría en las listas de espera de todas las comunidades autónomas».

Caamaño se ha reunido esta mañana con el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, para analizar los efectos del último día de esta tanda de paros recurrentes contra esta medida impulsada por el Gobierno central, que cuenta con el rechazo de varios sindicatos médicos.

En esta ocasión la incidencia de la huelga en Galicia ha sido del 18,1% en el cómputo de la sanidad pública; con mayor repercusión en los grandes hospitales urbanos, del 24,2%, y algo menor en los comarcales, 13,1%, y en la Atención Primaria, donde se ha quedado por debajo del tres por ciento.

No obstante, el conselleiro ha indicado que «cada día de esta semana, cada día de huelga», ha supuesto la suspensión de aproximadamente 150 cirugías, 5.000 consultas de atención hospitalaria, más de 1.000 en centros de Primaria y el aplazamiento de cerca de1.200 pruebas diagnósticas.

«Si hacemos un resumen global del impacto de la huelga desde el inicio en diciembre, más o menos se han visto suspendidos 270.000 actos asistenciales», ha resumido Gómez Caamaño.

Por este motivo, ha aprovechado para hacer un nuevo llamamiento al Gobierno central para que resuelva un problema que, en su opinión, «no tiene ningún interés en solucionar» y muestra de ello es lo que él entiende como «parálisis absoluta» por parte del Ministerio de Sanidad a la hora de negociar con las organizaciones convocantes de los paros.

«Exigimos un poco de sensibilidad con todos los pacientes que hay detrás de esas suspensiones», ha sostenido el titular de Sanidade, que ha expresado también su preocupación por el posible impacto de una convocatoria de huelga indefinida a la vuelta del verano.

En cualquier caso, ha admitido que las listas de espera «están aumentando sin ninguna duda» a raíz de estas jornadas de protestas, aunque no ha precisado las cifras concretas.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el Gobierno «ha hecho su trabajo» con la aprobación del Estatuto marco «que mejora claramente las condiciones laborales» del sistema nacional de salud, cuando concluye este viernes la última jornada de huelga de los médicos antes del verano.

«El Estatuto marco recoge, dentro de sus competencias, todas las reivindicaciones de los profesionales, todas las reivindicaciones y malestares legítimos que puede recoger estatuto básico estatal» para poner límites y armonizar de alguna manera que un profesional en Galicia trabaje con las mismas condiciones que otro en Murcia, Madrid o Barcelona, ha explicado la ministra en la sede del ministerio.

García ha reiterado que «son las comunidades autónomas las que tienen que materializar esas condiciones laborales» y ha recordado que «muchas comunidades ya han pactado con los sindicatos médicos esa materialización de las mejoras, como la eliminación de las guardias de 24 horas».

El último día de huelga antes del verano, el conflicto sigue enquistado y podría derivar en un paro indefinido este otoño, según han advertido los seis sindicatos convocantes.