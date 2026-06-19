Trenes
Renfe modificará los horarios de cuatro servicios entre Vigo y A Coruña
El día 11 de julio comenzará la tercera fase de las obras que se están realizando actualmente en la estación de tren herculina
Alberto Rivera
Las obras de la Estación de Tren de A Coruña siguen provocando dolores de cabeza a los usuarios de los servicios ferroviarios con origen o llegada en la ciudad. Tras la primera fase que está en marcha desde el día 5, y que afecta a los regionales de la línea entre A Coruña y Vigo Guixar y a los Media Distancia con Ferrol y Lugo, a partir del viernes 26 llegará el cierre total de la estación hasta el 10 de julio. Durante esos 15 días los usuarios tendrán que desplazarse en autobús a (o desde) Santiago de Compostela y Betanzos para llegar a su destino o continuar con sus caminos.
Ahora Renfe anuncia una tercera fase de las obras a partir del 11 de julio, tras la reapertura de la estación, que implicará la modificación de los tiempos de salida tanto de servicios Avant entre Ourense y A Coruña, como Medias Distancia entre Vigo Urzaiz y A Coruña y un AVE Madrid-A Coruña.
Dos son los servicios procedentes de Ourense que modifican su salida. El Avant de las 6.40 horas saldrá 10 minutos antes (a las 6.30 horas) y el de las 7.45 horas cinco minutos después (a las 7.50 horas). En sentido inverso, entre A Coruña y Ourense, habrá tres cambios. El de las 6.00 horas saldrá 10 minutos antes (5.50 horas), el de las 11.25 horas es el que sufre el mayor cambio, puesto que se adelanta 1 hora y 25 minutos hasta las 10.00 horas. El de las 15.10 horas se adelanta dos minutos a las 15.08 horas.
Entre Vigo y A Coruña
En cuanto a los itinerarios entre las dos ciudades más grandes de Galicia, cuatro son los que modifican sus salidas entre Vigo Urzaiz y A Coruña. El MD 9112 que sale a las 10.35 horas lo hará cinco minutos más tarde (a las 10.40 horas), el de las 13.40 horas saldrá a las 13.45 horas, el de las 14.40 horas adelanta cinco minutos (14.35 horas desde el día 11) y el que actualmente llega a A Coruña a las 19.44 llegará ocho minutos más tarde, aunque este no tendrá cambios en su salida.
De Larga Distancia solo hay un servicio que se verá modificado, el AVE Madrid-A Coruña que actualmente llega a las 18.17 horas, llegará cuatro minutos más tarde, a las 18.21 horas.
Renfe avisa que estos cambios también obligarán a hacer modificaciones en las paradas intermedias, por lo que piden a los usuarios que consulten los horarios antes de comprar los billetes.