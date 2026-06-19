Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Vacas cachenas, GPS y padrinos para la gestión del monte de Lourizán

En unas 40 hectáreas de los montes comunales de Lourizán, un grupo de vecinos ha puesto en marcha un proyecto de silvopastoreo que combina prevención de incendios, recuperación de una raza autóctona, economía local y tecnología. La iniciativa, impulsada por Iván Pérez junto a otros residentes de la parroquia, introduce vacas cachenas para controlar la biomasa y recuperar el uso ganadero del monte, pero con una particularidad, ya que los animales se manejan mediante collares GPS y vallado virtual.

Gustavo Santos

Iván Pérez, vinculado desde hace dos décadas al dispositivo de prevención y extinción de incendios y desde hace diez años a la gestión forestal (fue el presidente de la Mancomunidade de Montes de Pontevedra y forma parte del colectivo Savia Nova, de defensa y puesta en valor del medio natural), insiste en que su objetivo no es convertirse en ganadero, sino desarrollar un proyecto demostrativo. «Lo que quiero es educar con el ejemplo, haciendo un proyecto demostrativo de cómo podemos intervenir en el monte de la manera más eficiente posible», explica en una visita de FARO a los terrenos en los que se encuentran estas vacas cachenas.

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