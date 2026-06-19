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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Ana López
Vacas cachenas, GPS y padrinos para la gestión del monte de Lourizán
En unas 40 hectáreas de los montes comunales de Lourizán, un grupo de vecinos ha puesto en marcha un proyecto de silvopastoreo que combina prevención de incendios, recuperación de una raza autóctona, economía local y tecnología. La iniciativa, impulsada por Iván Pérez junto a otros residentes de la parroquia, introduce vacas cachenas para controlar la biomasa y recuperar el uso ganadero del monte, pero con una particularidad, ya que los animales se manejan mediante collares GPS y vallado virtual.
Iván Pérez, vinculado desde hace dos décadas al dispositivo de prevención y extinción de incendios y desde hace diez años a la gestión forestal (fue el presidente de la Mancomunidade de Montes de Pontevedra y forma parte del colectivo Savia Nova, de defensa y puesta en valor del medio natural), insiste en que su objetivo no es convertirse en ganadero, sino desarrollar un proyecto demostrativo. «Lo que quiero es educar con el ejemplo, haciendo un proyecto demostrativo de cómo podemos intervenir en el monte de la manera más eficiente posible», explica en una visita de FARO a los terrenos en los que se encuentran estas vacas cachenas.
El Gobierno visita los efectos de las tormentas en Ourense y ofrece ayudas si la Xunta declara la situación de emergencia
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, mostró hoy su apoyo al municipio de Viana do Bolo que sufrió daños causados por las tormentas registradas en las últimas horas. Junto al alcalde, Germán García-Ávila, el subdelegado visitó este jueves el núcleo de Bouza, uno de los más afectados por los arrastres.
El representante del ejecutivo central informó al regidor de los procedimientosque deben seguir para acceder a las ayudas habilitadas por el Estado para paliar los daños ocasionados por las tormentas. Además, abordaron las posibles soluciones a la falta de agua potable provocada por las riadas que afectaron al municipio ourensano. Santos explicó que el primer paso para activar estos mecanismos es que la Xunta de Galicia declare la situación de emergencia, requisito necesario para poder iniciar los trámites ante esta emergencia de protección civil.
Mateo Garrido Triñanes
Cuando los incendios cambian el viento a su favor: así ayudará un simulador a combatir los fuegos más extremos
Los grandes incendios forestales plantean un desafío cada vez más complejo para los equipos de extinción. Tal y como explicaba la pasada semana, en las jornadas USE4FOREST, el jefe de área del SPIG, Francisco Losada, la elevada intensidad de las llamas obliga, en muchas ocasiones, a los brigadistas a renunciar al ataque directo sobre las llamas y a esperar «ventanas de oportunidad» que permitan actuar con seguridad y eficacia. Una orografía más propicia, una barrera natural o un cambio en las condiciones meteorológicas pueden convertirse en factores decisivos para contener un incendio que avanza fuera de control.
Los últimos avances, explicados en esta noticia.
Javier Fraiz
Aldeas ourensanas golpeadas por las riadas: «É desastroso, os danos son incalculables»
Toneladas de piedras, lodo y madera corrieron en torrente tras las fuertes precipitaciones tormentosas del miércoles por la tarde en la montaña de Ourense, con especial furia en Viana do Bolo, con intensidad también en Vilamartín de Valdeorras. En el primer municipio, la zona cero del suceso, A Bouza —especialmente—, Pradocabalos —donde una mujer y su cuidadora tuvieron que ser evacuadas ante la amenaza de la crecida—, Pexeiros y O Castro padecen los efectos de la intensa tromba que cayó en pocos minutos. La escorrentía tomó velocidad por la desprotección del monte y la pérdida de barreras naturales tras los incendios forestales de 2025 y las talas de madera.
«É desastroso, parece a DANA de Valencia. Na Bouza, o pobo máis afectado a nivel de destrución, é coma se pasase un tsunami, con coches esnaquizados, alpendres que caeron, garaxes e baixos inundados...», describe con impotencia el alcalde de Viana, Germán García-Ávila, que aboga por la implicación de las distintas administraciones para solucionar esta emergencia, promoviendo si es necesario la declaración de zona gravemente afectada. «Os danos materiais con incalculables», subraya. Por fortuna, no hay víctimas, pero el coste económico y el impacto emocional en la zona son inmensos.
Con ellos estuvo Javier Fraiz. Puedes leer su crónica completa en este enlace.
Previsión metereológica
La inestabilidad atmosférica precede a la ola de calor: Galicia rozará los 40 grados
Galicia encara los últimos días de una semana marcada por el calor antes de la llegada de un episodio aún más intenso. Las previsiones meteorológicas apuntan a que Ourense podría alcanzar los 38 grados el domingo, en el marco de una entrada de aire muy cálido procedente del sur peninsular que comenzará a dejarse sentir a partir de esa jornada.
Hasta entonces, la comunidad permanecerá bajo la influencia de una situación atmosférica de transición. Este jueves, Meteogalicia sitúa a la comunidad en una posición intermedia entre las altas presiones localizadas sobre Centroeuropa y las borrascas atlánticas, una configuración que favorece cierta inestabilidad, especialmente en el interior oriental.
Puedes leer la información completa en esta pieza.
Javier Fraiz
Carreteras arrasadas tras las riadas en la montaña de Ourense
La fortísima tormenta que afectó este miércoles por la tarde a zonas de montaña de la provincia de Ourense, con especial intensidad en Viana do Bolo, además de Valdeorras, provocó inundaciones, riadas con arrastres de piedras, madera y maleza —tras el grave daño de los incendios forestales de 2025 y la pérdida de cubierta natural protectora frente a los arrastres—, así como daños y cortes en distintas carreteras de las zonas castigadas. Varias localidades de Viana, como A Bouza y Pradocabalos, han sufrido importantes desperfectos materiales, con daños en vehículos, construcciones y calles.
Las aldeas trabajan por recuperar la normalidad tras el gran susto de este miércoles, y también se han desplegado trabajos en las carreteras locales sepultadas por arrastres de lodo, piedra y madera. La Diputación de Ourense ha movilidado operarios y medios técnicos para reparar las carreteras de titularidad provincial.
Jose Antepazo
La Mancomunidad de Montes de Vigo presenta la campaña de vigilancia «Ollos no monte» para prevenir los incendios forestales
Desde 2017, la manera de ver los fuegos cambió por completo. «Empezamos a hablar de los grandes incendios forestales de decenas de miles de hectáreas que generaban su propia atmósfera y eran imposibles de apagar», asegura José Antonio Rodríguez, presidente de la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño.
Fue la organización que impulsó el año pasado «Ollos no monte», una iniciativa que ahora replica la Mancomunidad de Montes de Vigo en la que se organizaron más de una treintena de comunidades para crear patrullas de vigilancia en los bosques y prevenir incendios, especialmente durante las jornadas de altas temperaturas.
La información completa de esta iniciativa en esta pieza de Jose Antepazo.
Manuel Méndez
Susto en Valga con un incendio forestal que finalmente se quedó en menos de una hectárea
Cuando aún huele a humo en la localidad después del devastador incendio que azotó los montes del municipio vecino de Padrón, el Concello de Valga volvió a alertarse esta tarde con un fuego en sus propios montes.
Afortunadamente, la situación nada tuvo que ver con la vivida al otro lado del Ulla y las llamas fueron controladas con rapidez, en apenas una hora, quemándose una superficie de 0,61 hectáreas de monte arbolado que nada tiene que ver con las 350 que ardieron en tierras de Rosalía.
Puedes leer toda la información sobre la rápida y eficaz intervención en este enlace.
Galicia lanza la IA para detectar incendios forestales y la app Alume para alertar
A menos de un mes del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios, Medio Rural presentó este martes dos nuevas herramientas, incluidas en el Pladiga, que buscarán recortar el tiempo entre la recepción de la primera alerta en el centro de coordinación y la llegada del primer recurso a la zona.
Por un lado, la aplicación móvil Alume, ya disponible para su descarga tanto en Android como en iOS; por otro, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el programa interno de gestión de incendios Xeocode, que permite detectar focos de humo a partir del sistema de cámaras de vigilancia y envía alertas a los centros de coordinación.
El verano se adelanta y la primera hora de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados y tormentas con granizo
Galicia se prepara para una tarde de sobresaltos meteorológicos. Hablrá calor, tormentas y granizo: la comunidad encara un miércoles de tiempo agitado pese al anticiclón.
El calor seguirá apretando este miércoles 17, con máximas que podrán alcanzar los 31 grados en Santiago o 36 en Ourense, pero la calma será solo aparente: la inestabilidad atmosférica activará tormentas localmente fuertes en Lugo y Ourense, con riesgo de granizo, aparato eléctrico y chubascos intensos en poco tiempo.
Una combinación de verano adelantado y tiempo revuelto que mantiene bajo aviso a parte del interior gallego.
Tanto es así que la Comisión Escolar de Alertas acordó suspender este miércoles, 17 de junio la actividad en el exterior de los centros educativos desde las 13:00 horas en las zonas de Lugo —montaña y sur— y Ourense —montaña y Valdeorras—. La decisión responde a la alerta naranja por lluvias emitida por AEMET y Meteogalicia, vigente hasta la medianoche del 18 de junio, ante el riesgo asociado al episodio meteorológico adverso.
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