Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stock vivienda GaliciaRiadas OurensePagar por ir al monteCondena Armador SimionePrisión fugado Ponte CaldelasCelta FortunaEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas

Llamas del incendio de Boborás en Ourense que calcinó 230 hectáreas desde el sábado

Llamas del incendio de Boborás en Ourense que calcinó 230 hectáreas desde el sábado / Brais Lorenzo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.

Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
  2. Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
  3. Muere a los 78 años María Isabel Fraga, la hija de Manuel Fraga Iribarne, durante un viaje humanitario en Madagascar
  4. David Lago, alumno de Redondela con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): «A mí lo que me gusta es resolver problemas»
  5. Nueva PAU en Galicia: la Xunta propone una segunda revisión para cada examen elaborado y más docentes de secundaria en los grupos de trabajo
  6. El verano se adelanta y la primera posible ola de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados, tormentas con granizo y actividades en exterior canceladas
  7. Sofía Salgado, alumna de Vigo con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): «Sabía que me había salido bien... pero no tanto»
  8. ¿Estudiar Medicina o una Ingeniería? En Galicia puede haber una diferencia de 10.000 euros al año a la hora de trabajar

Culpable de asesinato el hombre que mató a Yoel Quispe en A Coruña en Nochebuena

Culpable de asesinato el hombre que mató a Yoel Quispe en A Coruña en Nochebuena

El Sergas denuncia que las huelgas de los médicos contra el estatuto marco causan una «sangría» en las listas de espera

El Sergas denuncia que las huelgas de los médicos contra el estatuto marco causan una «sangría» en las listas de espera

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

El Congreso aprueba con un amplio respaldo el decreto de las entregas a cuenta para financiar a las autonomías y municipios

El Congreso aprueba con un amplio respaldo el decreto de las entregas a cuenta para financiar a las autonomías y municipios

Los rescoldos de una PAU accidentada en España, cuyas incidencias arrancaron en Galicia, llegan incluso al juzgado

Los rescoldos de una PAU accidentada en España, cuyas incidencias arrancaron en Galicia, llegan incluso al juzgado

Detenido un vecino de Silleda acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes en Milladoiro

Detenido un vecino de Silleda acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes en Milladoiro

Agotadas todas las plazas MIR de Familia en Galicia durante la repesca tras quedar 26 vacantes

Agotadas todas las plazas MIR de Familia en Galicia durante la repesca tras quedar 26 vacantes

Un tercio de las familias gallegas ve «excesivo» el tiempo que los escolares dedican a actividades digitales

Un tercio de las familias gallegas ve «excesivo» el tiempo que los escolares dedican a actividades digitales
Tracking Pixel Contents