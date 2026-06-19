Ya tenemos el calendario escolar 2026/27: estos serán los primeros puentes del próximo curso en Galicia

El curso termina y es difícil imaginar un estudiante que ya esté pensando en el siguiente —si acaso los recién aprobados de la PAU, que ya visualizan su vida universitaria mientras empiezan a darse de bruces con el problema del alquiler en las ciudades—. Pero las administraciones tienen otros tiempos y piensan en otras cosas, por eso la Consellería de Educación ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el calendario del curso escolar 2026-2027.

Los estudiantes de Galicia volverán a las aulas el próximo 9 de septiembre y finalizará el 21 de junio de 2027 para todas las etapas educativas, con excepción de los segundos cursos de los ciclos de Formación Profesional, que terminarán el 15 de junio. Las fechas se corresponden con la propuesta hecha por la Xunta a inicios de mayo a los sindicatos y presentada ante la mesa sectorial docente, solo que ahora ya son definitivas al publicarse en el DOG. En cuanto al período de adaptación en 4° de Infantil, los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá de 15 de septiembre.

Muchas familias ponen ahora el ojo en los festivos del curso. En parte para poder asegurar la conciliación y que esos días los más pequeños no se quedan solos, y en parte para poder planificar alguna escapada en familia que aligere la rutina lectiva.

Vacaciones y festivos para el próximo curso

Los periodos de vacaciones escolares quedan fijados del siguiente modo: en Navidad, del martes 22 de diciembre al jueves 7 de enero, ambos inclusive; en Carnaval, los días 8, 9 y 10 de febrero, y en Semana Santa, desde el lunes 22 de marzo hasta el lunes 29, ambos incluidos.

El primer puente del curso llegará en octubre, con el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Al caer en lunes, las familias podrán planificar sus escapadas para esta fecha, aprovechando el fin de semana inmediatamente anterior.

Además, serán días no lectivos el lunes 7 de diciembre (Día do Ensino) y los festivos laborales de ámbito estatal, autonómico y local. Si los padres y madres pueden cogerse ese día libre, las familias podrán disfrutar del puente enganchando con el fin de semana anterior y el martes 8 diciembre, día de la Inmaculada Concepción.

También serán días sin clase las fiestas laborales estatales, autonómicas y locales. En el caso de los festivos locales, los centros podrán solicitar uno o dos días no lectivos adicionales si las fiestas de su municipio no coinciden con días lectivos. La petición deberá hacerse antes del 16 de octubre de 2026.