Política
BNG y ERC refuerzan su alianza en Barcelona y critican las «limitaciones democráticas» de España
Los partidos soberanistas alertan sobre el auge de la extrema derecha internacional y reafirman su compromiso con la paz y el pacifismo
R. S.
ERC y BNG han reafirmado este viernes su alianza política y de cooperación en una reunión en Barcelona, donde han compartido su diagnóstico sobre la situación en España y en Europa, y han expresado su preocupación por la «pérdida progresiva de confianza» de la ciudadanía en las instituciones del Estado español.
En el encuentro han participado el secretario general adjunto de ERC, Oriol López; la vicesecretaria general, Laura Pelay, y el secretario de Relaciones Internacionales, Adrià Guevara, y del BNG han asistido la secretaria de Relaciones Internacionales y vicepresidenta del Parlamento gallego, Montse Prado; la secretaria de Organización, Lucía López, y el portavoz en el Congreso, Néstor Rego, tal y como han informado en un comunicado conjunto.
Las dos delegaciones han criticado la persistencia de casos de corrupción y la actuación de poderes fácticos en el Estado que, a su juicio, evidencian las «limitaciones democráticas existentes», y han coincidido en la urgencia de reforzar los mecanismos de transparencia y control democrático.
Ante el actual contexto de «auge de la extrema derecha y de deriva reaccionaria a escala internacional», han reafirmado su voluntad de seguir trabajando en hojas de ruta compartidas, respetando la autonomía de cada formación, para defender los intereses de Cataluña y Galicia.
En el ámbito europeo, donde comparten espacio a través de la coalición Ahora Repúblicas y el mismo grupo parlamentario, han abordado debates legislativos como la política europea de retornos y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el cual consideran «perjudicial» para el sector primario de ambos territorios.
Han apostado por incrementar la colaboración en el ámbito estatal para avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y el plurilingüismo, así como en los derechos de las naciones sin estado, «empezando por el derecho a la autodeterminación».
Finalmente, ante un contexto internacional que definen como convulso, han reafirmado su compromiso con la paz frente al «militarismo y el belicismo».
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