La Xunta alerta de la pérdida de oportunidades laborales de las mujeres gallegas por falta de formación tecnológica y digital

«Nunca hubo tantas mujeres trabajando en Galicia como en el año 2025». Lo proclama un informe de la Consellería de Emprego sobre la integración del colectivo femenino en el mercado laboral. Otra cuestión es en qué trabajan y en qué no y en el segundo indicador las cifras no son tan alentadoras para ellas en el sector tecnológico y digital, del que la Xunta advierte que se arriesgan a quedar descolgadas.

Esa cara B del análisis «puede suponer una pérdida de oportunidades laborales» para las mujeres y que se consolide la brecha de género en áreas de empleo caracterizadas por «un crecimiento continuado». De hecho, la UE advierte de que un 70 por ciento de las empresas aseguran que la falta de personal con «capacidades digitales adecuadas» supone un obstáculo para la inversión.

El informe «As mulleres no mercado de traballo, 2025», elaborado por el Servizo de Observatorio de Prospectiva do Mercado de Traballo, refleja que el origen del fenómeno sigue estando más atrás, en la formación. Si bien las chicas constituyen, en general, una mayoría en los estudios superiores, a la hora de elegir carrera siguen concentrándose en ramas asociadas a la educación, la salud y los servicios sociales, además de en artes y humanidades.

En cambio, en carreras relacionadas con el ámbito STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) esa presencia es «desigual», a pesar de que solo en Galicia, según el Instituto Galego de Estatística, las vacantes que requieren ese tipo de formación en empresas de más de nueve asalariados ascienden a más de 2.600, en un contexto de fuga de talento.

Una brecha de género parcial

Así, conforme al estudio autonómico, las mujeres son «protagonistas indiscutibles» en las universidades gallegas en titulaciones vinculadas con la educación, donde acaparan el 80% de las matrículas, especialmente en los ámbitos de educación infantil, con más del 86 por ciento del alumnado inscrito. En salud y servicios sociales igualmente representan tres cuartas partes de las aulas, sobre todo en enfermería (casi un 82 por ciento) y en medicina (73%). En cambio, «son muy minoritarias» en informática y en las ingenierías, donde sus compañeros varones representan el 80,2% y el 67%, respectivamente, con datos del pasado curso.

El informe limita a estos ámbitos el desajuste entre géneros. «La brecha de género existente en las disciplinas STEM no afecta al conjunto de los estudios científicos —ya que en algunos, como los relacionados con la salud, existe incluso una feminización—, sino que se circunscribe específicamente a la tecnología y a las ingenierías», sostiene el análisis de la Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego de la Xunta. Esa «falta de formación en el sector tecnológico y digital», añade, puede excluirlas de unas áreas con potencial de crecimiento.

Una situación similar se reproduce en la FP, donde las estudiantes tienen una presencia «muy reducida» en ramas vinculadas a la tecnología y a la técnica, donde protagonizan solo una de cada diez matrículas. En el mundo académico de los ciclos formativos, los varones dominan también las grandes cifras y ellas solo destacan en las familias profesionales vinculadas a los cuidados, la sanidad o la imagen personal.

El diagnóstico de Emprego se produce en un contexto en el que también se observa un retroceso de mujeres directivas en el sector TIC, con valores que devuelven a Galicia a niveles de hace una década. Y todo ello a pesar de que las sucesivas campañas para animar a las adolescentes a no ponerse límites en sus vocaciones han logrado que las chicas hayan ganado peso, dos puntos en una década, en la modalidad del Bachillerato de Ciencia y Tecnología, pero sin conseguir todavía salvar la distancia con los chicos.