Cuando los incendios cambian el viento a su favor: así ayudará un simulador a combatir los fuegos más extremos

Los grandes incendios forestales plantean un desafío cada vez más complejo para los equipos de extinción. Tal y como explicaba la pasada semana, en las jornadas USE4FOREST, el jefe de área del SPIG, Francisco Losada, la elevada intensidad de las llamas obliga, en muchas ocasiones, a los brigadistas a renunciar al ataque directo sobre las llamas y a esperar «ventanas de oportunidad» que permitan actuar con seguridad y eficacia. Una orografía más propicia, una barrera natural o un cambio en las condiciones meteorológicas pueden convertirse en factores decisivos para contener un incendio que avanza fuera de control.

Es precisamente en ese escenario donde la Xunta incorporará ya este verano una nueva herramienta para apoyar la toma de decisiones de los servicios de extinción: el Simulador de Propagación de Incendios de Galicia (Spigal). Un simulador diseñado por investigadores de Meteogalicia que permite reproducir la evolución de los grandes fuegos forestales y, así, ayudar a los responsables a identificar los escenarios más probables de desarrollo del incendio.

Los investigadores Carlos Manuel Otero y Silvia Souto en la presentación de Spigal, junto a los conselleiros. / Cedida

Durante la presentación, el físico Carlos Manuel Otero y la matemática Silvia Souto, creadores de la herramienta, insistieron que el objetivo de la herramienta no es predecir con exactitud el comportamiento de un incendio, sino ofrecer información que permita anticipar cuál será su evolución más probable. «Este tipo de simulaciones muestran cuáles son los escenarios más realistas», explicó Souto.

Un simulador único en Europa

La singularidad del sistema, único en el conjunto de la Unión Europea, radica en que no se analiza únicamente el comportamiento del fuego, sino también como este interactúa con la atmósfera. Según detalló Otero, el modelo acopla un simulador meteorológico de alta resolución con otro especializado en la propagación de incendios, con una herramienta que incorpora datos atmosféricos, topográficos y de combustible forestal para recrear cómo evoluciona el incendio.

«Estos fuegos tienen la particularidad de que son capaces de generar su propia dinámica y alterar las condiciones atmosféricas», sostiene el físico de Meteogalicia. Es decir, se trata de incendios que dada su intensidad pueden generar vientos locales y, debido a ello, provocar cambios bruscos en el comportamiento de las llamas que dificultan enormemente las labores de extinción.

Por otro lado, el sistema permite introducir actuaciones hipotéticas de extinción, como la creación de barreras de combustible o determinadas maniobras operativas, y comprobar cómo afectarían al avance del fuego. Con el se podrá, incluso, conocer cómo habrían avanzado las llamas de no haberse producido estas tareas dando pie a la evaluación del trabajo de los equipos de bomberos forestales.

Los investigadores mostraron durante el acto varios ejemplos prácticos basados en grandes incendios del pasado año como el de Larouco o, más recientemente, el del pasado fin de semana en Padrón. Según explicaron, estos casos sirven para validar y ajustar progresivamente el comportamiento del modelo antes de su incorporación plena al operativo.

«Estos fuegos tienen la particularidad de que son capaces de generar su propia dinámica y alterar las condiciones atmosféricas» Carlos Manuel Otero — Físico de Meteogalicia

Modelo híbrido humano-máquina

Tras anunciar esta misma semana Medio Rural la inclusión de la Inteligencia Artificial en la detección precoz de conatos de incendios, la presentación de Spigal evidenció los avances en ese «modelo híbrido humano-máquina» hacia el que la Consellería quiere orientar la lucha contra el fuego en Galicia los próximos años.

«La tecnología esta ahí para ayudarnos», defendió la titular de Medio Rural, María José Gómez, que destacó que el simulador será una potente herramienta para mejorar la coordinación y la toma de decisiones con los servicios de extinción. En una línea similar, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, subrayó que «la Xunta no escatimará ningún esfuerzo a la hora de incorporar nuevas herramientas que sean de ayuda en la extinción de incendios».

Calvo quiso agradecer su trabajo a los dos investigadores «en nombre de todo el Gobierno gallego». Y es que, tal y como explicó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, la realización de este simulador «no fue un encargo de la Consellería», sino que Otero y Souto fueron trabajando en la herramienta por su cuenta, aprovechando las capacidades de cálculo que el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) ofrece a los investigadores de la comunidad, y con el proyecto ya en una fase avanzada fue entonces cuando se lo presentaron a la Xunta.

«Spigal no es un simulador cualquiera. Ni en España ni en Europa existe un sistema como el nuestro, fruto del trabajo silencioso y que hoy presentamos aquí con ilusión» Ángeles Vázquez — Conselleira de Medio Ambiente

«Spigal no es un simulador cualquiera. Ni en España ni en Europa existe un sistema como el nuestro, fruto del trabajo silencioso y que hoy presentamos aquí con ilusión», explicó la titular de Medio Ambiente. Vázquez recordó que este trabajo originado al paraguas de su Consellería pero sobre un tema que es competencia de otra cartera demuestra que «en la Xunta no existen los compartimentos estancos». «Todo el conocimiento se pone a disposición de todas las consellerías, incluso dentro de una misma consellería, en las distintas direcciones xerais, no se toma ninguna decisión sin antes valorar el conocimiento que pueda tener otra dirección xeral», resumió Vázquez.

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La herramienta que estará ya disponible este verano y ahora los departamentos informáticos trabajan en su incorporación al sistema de gestión de incendios con el que cuenta Medio Rural, Xeocode. Así, en un contexto marcado por incendios de sexta generación: más rápidos, más intensos y más impredecibles; la Xunta apuesta por combinar el conocimiento de los profesionales con todas las herramientas que ofrece la tecnología para llegar antes y mejorar la toma de decisiones.