¿Qué ha pasado con el Reggaeton Beach Festival de Nigrán?: acusan a la anterior administración y la devolución de entradas queda en el aire

Unas horas después del anuncio de que el Reggaeton Beach Festival no celebrará ninguno de los festivales programados para 2026, la actual administración ha lanzado un comunicado en el que confirma de manera oficial la cancelación de su gira para el 2026, señalando a los anteriores gestores y dejando en el aire la modalidad de devolución de las entradas.

Según avanza el diario El Mundo a primera hora, la dirección habría pedido a todos sus proveedores que cancelen los trabajos previstos y le confirma que no se celebrará ninguno de los festivales de este 2026.

Las entradas llevaban meses a la venta para la que hubiera sido la octava gira del festival, planificada para los meses de junio y julio, con siete fechas confirmadas en Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Mallorca, Santander y Nigrán (Pontevedra); ahora, todas canceladas.

La anterior administración y la posible devolución de las entradas

En el comunicado lanzado hace unas horas, además de agradecer el apoyo recibido por parte del público en los últimos años y disculparse por la cancelación, señalan «la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto, vinculadas a la anterior administración».

La nueva dirección marca distancia con los anteriores gestores y apunta hacia ellos como responsables de la cancelación; abriendo la puerta a tomar acciones legales. «La sociedad se encuentra analizando las implicaciones legales, económicas y contractuales derivadas de esta situación, que serán gestionadas conforme a la normativa aplicable», han señalado.

En la misma nota, los organizadores no ponen fecha para una posible devolución de las entradas y no aclaran si esta se producirá o si buscarán fórmulas alternativas. «La sociedad gestora se encuentra actualmente en una situación que condiciona cualquier cuestión económica, contractual o administrativa derivada de la cancelación», recoge el escrito.

En este sentido, aseveran que «cualquier asunto relacionado con esta situación deberá tramitarse conforme a las condiciones aplicables y al marco legal correspondiente».

Nueva dirección del RBF

En febrero de este año, FARO DE VIGO publicaba que el RBF estrenaba nueva dirección. Entre los nuevos socios se encuentra Cerruti Capital 1881, fondo de inversión con sede en Dubái, VANQUISH Sports & Media Group, conglomerado internacional especializado en el desarrollo y escalado de plataformas culturales, marcas de entretenimiento, activaciones globales y estrategias avanzadas de monetización.

La operación establecía un nuevo marco de liderazgo y control diseñado para evolucionar Reggaeton Beach Festival desde un festival líder en Europa hacia una plataforma global de entretenimiento, integrando eventos en vivo, alianzas de marca, contenidos, propiedad intelectual y experiencias impulsadas por la comunidad en múltiples mercados internacionales. En este proceso, VANQUISH desempeñaría un rol clave en la internacionalización del proyecto, la diversificación de sus líneas de negocio y la construcción de una arquitectura global de marca.

La hoja de ruta estratégica de esta nueva fase proyectaba: expansión internacional mediante una combinación de licencias y operaciones directas; fortalecimiento del ecosistema global de patrocinadores y alianzas de marca.; desarrollo de activos digitales propios, formatos de contenido y propiedad intelectual y profesionalización de la gobernanza, los datos, la monetización y los procesos operativos. Ahora, queda por ver si la cancelación de este año trunca estos proyectos.