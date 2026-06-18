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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Javier Fraiz
Carreteras arrasadas tras las riadas en la montaña de Ourense
La fortísima tormenta que afectó este miércoles por la tarde a zonas de montaña de la provincia de Ourense, con especial intensidad en Viana do Bolo, además de Valdeorras, provocó inundaciones, riadas con arrastres de piedras, madera y maleza —tras el grave daño de los incendios forestales de 2025 y la pérdida de cubierta natural protectora frente a los arrastres—, así como daños y cortes en distintas carreteras de las zonas castigadas. Varias localidades de Viana, como A Bouza y Pradocabalos, han sufrido importantes desperfectos materiales, con daños en vehículos, construcciones y calles.
Las aldeas trabajan por recuperar la normalidad tras el gran susto de este miércoles, y también se han desplegado trabajos en las carreteras locales sepultadas por arrastres de lodo, piedra y madera. La Diputación de Ourense ha movilidado operarios y medios técnicos para reparar las carreteras de titularidad provincial.
Jose Antepazo
La Mancomunidad de Montes de Vigo presenta la campaña de vigilancia «Ollos no monte» para prevenir los incendios forestales
Desde 2017, la manera de ver los fuegos cambió por completo. «Empezamos a hablar de los grandes incendios forestales de decenas de miles de hectáreas que generaban su propia atmósfera y eran imposibles de apagar», asegura José Antonio Rodríguez, presidente de la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño.
Fue la organización que impulsó el año pasado «Ollos no monte», una iniciativa que ahora replica la Mancomunidad de Montes de Vigo en la que se organizaron más de una treintena de comunidades para crear patrullas de vigilancia en los bosques y prevenir incendios, especialmente durante las jornadas de altas temperaturas.
La información completa de esta iniciativa en esta pieza de Jose Antepazo.
Manuel Méndez
Susto en Valga con un incendio forestal que finalmente se quedó en menos de una hectárea
Cuando aún huele a humo en la localidad después del devastador incendio que azotó los montes del municipio vecino de Padrón, el Concello de Valga volvió a alertarse esta tarde con un fuego en sus propios montes.
Afortunadamente, la situación nada tuvo que ver con la vivida al otro lado del Ulla y las llamas fueron controladas con rapidez, en apenas una hora, quemándose una superficie de 0,61 hectáreas de monte arbolado que nada tiene que ver con las 350 que ardieron en tierras de Rosalía.
Puedes leer toda la información sobre la rápida y eficaz intervención en este enlace.
Galicia lanza la IA para detectar incendios forestales y la app Alume para alertar
A menos de un mes del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios, Medio Rural presentó este martes dos nuevas herramientas, incluidas en el Pladiga, que buscarán recortar el tiempo entre la recepción de la primera alerta en el centro de coordinación y la llegada del primer recurso a la zona.
Por un lado, la aplicación móvil Alume, ya disponible para su descarga tanto en Android como en iOS; por otro, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el programa interno de gestión de incendios Xeocode, que permite detectar focos de humo a partir del sistema de cámaras de vigilancia y envía alertas a los centros de coordinación.
El verano se adelanta y la primera hora de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados y tormentas con granizo
Galicia se prepara para una tarde de sobresaltos meteorológicos. Hablrá calor, tormentas y granizo: la comunidad encara un miércoles de tiempo agitado pese al anticiclón.
El calor seguirá apretando este miércoles 17, con máximas que podrán alcanzar los 31 grados en Santiago o 36 en Ourense, pero la calma será solo aparente: la inestabilidad atmosférica activará tormentas localmente fuertes en Lugo y Ourense, con riesgo de granizo, aparato eléctrico y chubascos intensos en poco tiempo.
Una combinación de verano adelantado y tiempo revuelto que mantiene bajo aviso a parte del interior gallego.
Tanto es así que la Comisión Escolar de Alertas acordó suspender este miércoles, 17 de junio la actividad en el exterior de los centros educativos desde las 13:00 horas en las zonas de Lugo —montaña y sur— y Ourense —montaña y Valdeorras—. La decisión responde a la alerta naranja por lluvias emitida por AEMET y Meteogalicia, vigente hasta la medianoche del 18 de junio, ante el riesgo asociado al episodio meteorológico adverso.
Lucila González
Ourense refuerza su primera línea contra el fuego con más de 500 nuevos equipos de extinción para los concellos
Ourense afronta las puertas del verano con un refuerzo de medios para combatir uno de sus problemas más recurrentes: los incendios. Los municipios rurales de la provincia dispondrán desde esta semana de 511 nuevos equipos de extinción de fuegos forestales destinados a facilitar una intervención rápida en los primeros minutos antes de que lleguen los servicios de emergencia para intentar evitar que las llamas se propaguen.
La distribución del material, de la mano de Abanca y su Obra Social Afundación con la coordinación de la Diputación de Ourense, llega en un momento especialmente sensible, tan solo dos días después del primer gran incendio del año— el de Boborás, que arrasó 250 hectáreas antes de su estabilización— y con unas previsiones meteorológicas que apuntan a un incremento progresivo de las temperaturas durante los próximos días, con el consiguiente aumento del riesgo de incendios. Todo ello en una provincia que históricamente concentra algunos de los episodios más graves registrados ya no solo en Galicia, desde el pasado verano también en el total del Estado: el fuego forestal de Larouco se convirtió en el más grande de toda España después de calcinar más de 37.000 hectáreas.
Puedes leer la información completa de Lucila González en este enlace.
Estabilizado el incendio de Xermade después de afectar a 35 hectáreas
La Consellería de Medio Rural informa de la situación de los incendios forestales registrados en Galicia con datos recogidos hasta las 08.30 horas de hoy martes 16 de junio. El más pequeño de los tres activos, el de la parroquia de Roupar en Xermade (Lugo) quedó estabilizado a las 23.48 horas de ayer. Según las últimas estimaciones afecta una superficie de 35 hectáreas.
El fuego se inició a las 14.51 horas del lunes y para su extinción se movilizaron, por lo de ahora, 2 técnicos, 7 agentes, 11 brigadas, 12 motobombas, 1 pala, 5 helicópteros y 7 aviones.
Entre ellos estuvieron presentes tres aeronaves del Ala 43 del Ejército del Aire tras haber intervenido en otras provincias gallegas.
Mateo Garrido Triñanes
Medio Rural estrena una IA capaz de detectar fuegos antes que el ojo humano
A menos de un mes del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios, Medio Rural presentó esta mañana dos nuevas herramientas, incluidas en el Pladiga, que buscarán recortar el tiempo entre la recepción de la primera alerta en el centro de coordinación y la llegada del primer recurso a la zona. Por un lado, la aplicación móvil Alume, ya disponible para su descarga tanto en Android como en iOS; por otro, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el programa interno de gestión de incendios Xeocode, que permite detectar focos de humo a partir del sistema de cámaras de vigilancia y envía alertas a los centros de coordinación.
un desayuno informativo en la sede de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), responsables de la Consellería emplearon el incendio registrado el pasado fin de semana en la parroquia padronesa de Herbón para ilustrar el funcionamiento de este nuevo sistema. La IA detectó el foco de humo y envió una alerta apenas un minuto después de que entrara la primera llamada al 112 y antes de que ninguno de los técnicos del centro de coordinación lo hubiera advertido visualmente. Medio Rural subraya que se trataba de una zona poblada, por lo que entienden razonable que la llamada humana llegara antes al centro de coordinación, pero consideran que la secuencia confirma la utilidad del sistema para acelerar la detección. Más, si cabe, en enclaves geográficos de la comunidad más afectados por la despoblación.
Puedes leer toda la información en el artículo de Mateo Garrido Triñanes.
José Carneiro
Los montes de Vigo activan «Ollos no Monte», una red de vigilancia vecinal para prevenir incendios
Los montes de Vigo pondrán en marcha una nueva campaña de vigilancia preventiva y coordinación comunitaria contra los incendios forestales bajo el nombre de «Ollos no Monte Vigo». La iniciativa será presentada públicamente este miércoles 17 de junio a las 12.00 horas en el Monte dos Pozos, en la comunidad de montes de Valladares, y da continuidad a la experiencia desarrollada en 2025.
La acción está promovida por la Mancomunidade de Montes de Vigo y contará en su presentación con representantes de las 14 comunidades de montes que forman parte de la entidad, además de los más de 40 trabajadores y trabajadoras que están realizando labores en los montes vigueses. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante el fuego en un territorio especialmente sensible por su carácter periurbano y por la fuerte presencia de interfaz entre zonas forestales y áreas habitadas.
Puedes leer la información completa en este artículo.
Lucila González
Desactivan la Situación 2 del incendio de Boborás tras dos días de lucha contra el fuego: «Esto tenía que suceder tarde o temprano»
«Esto tenía que suceder tarde o temprano». Con esta mezcla de resignación y amargura, los vecinos de Becoña de Arriba, una de las aldeas del concello de Boborás más castigadas por las llamas, resumían este lunes lo vivido en las últimas 48 horas. Lo que comenzó como un resplandor en la cima del monte durante la noche de tormentas del sábado se transformó el domingo en una «jornada catastrófica» que muchos en la zona no dudan en calificar como un escenario que «no recordábamos en décadas».
El primer gran incendio del verano en la provincia de Ourense ha devorado 250 hectáreas - según las estimaciones comunicadas este martes- y obligó a activar la Situación 2 por proximidad a las viviendas hasta la tarde de este lunes cuando después de más de 30 horas de extinción se alejó el peligro y se desactivó la emergencia. Sobre las 21.30h del lunes se dio por estabilizado.
La crónica completa de la situación y el testimonio de los afectados, en este artículo de Lucila González.
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