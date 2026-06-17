La Xunta tramita el primer cambio de uso de un bien catalogado del litoral: es un molino de Vimianzo

La Xunta ha iniciado la tramitación de la primera solicitud de concesión administrativa para ocupar dominio público marítimo-terrestre (DPMT) con el objetivo de cambiar el uso de uno de los bienes incluidos en el catálogo de bienes de valor cultural en el litoral de Galicia. La petición parte del Concello de Vimianzo (A Coruña) y afecta al antiguo molino de mareas de Cereixo, una construcción del siglo XVII que el municipio pretende recuperar y convertir en museo etnográfico.

El procedimiento fue abierto por el Servizo do Litoral da Coruña, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de Galicia. La solicitud municipal contempla la ocupación de una superficie de 201 metros cuadrados en la costa, dentro del dominio público marítimo-terrestre, donde se encuentra el inmueble. A partir de ahora, la propuesta queda sometida a información pública y la documentación podrá consultarse desde este jueves en el portal de transparencia de la Xunta y las personas interesadas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones o aportaciones.

El caso de Cereixo se convierte así en la primera tramitación de este tipo desde la aprobación del catálogo, que fue validado por el Consello da Xunta el pasado 30 de marzo. La herramienta nació con el propósito de identificar, proteger y facilitar la recuperación de elementos patrimoniales situados en la franja costera gallega, en el marco de la Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral. Su finalidad no se limita a la conservación pasiva, sino que también busca promover actuaciones de rehabilitación y puesta en valor de construcciones que forman parte de la memoria cultural, industrial o arquitectónica del litoral.

El catálogo incluye 2.003 bienes en el conjunto de la comunidad. De ellos, más de la mitad —1.041 elementos pertenecientes a las categorías arquitectónica e industrial— pueden ser susceptibles de un cambio de uso, siempre que los proyectos respeten los valores que justificaron su protección. Esta posibilidad abre la puerta a que antiguas edificaciones vinculadas a actividades productivas, marítimas o tradicionales puedan destinarse a nuevos fines culturales, sociales o turísticos, sin perder su carácter patrimonial.

El molino de mareas de Cereixo figura entre los bienes arquitectónicos catalogados en Vimianzo. Se trata de una construcción productiva hidráulica levantada en el siglo XVII y vinculada originalmente a la molienda de cereal mediante el aprovechamiento de la energía generada por las mareas. Por sus características, constituye un ejemplo de la actividad agroindustrial asociada históricamente a la costa gallega.

El edificio cuenta con dos plantas y cubierta a dos aguas. Aunque su estado de conservación actual es deficiente, todavía mantiene elementos originales, entre ellos las muelas y los canales de entrada de agua, piezas esenciales para comprender el funcionamiento de este tipo de instalaciones. La intervención planteada por el Concello de Vimianzo busca recuperar el inmueble y dotarlo de un uso público como museo etnográfico, lo que permitiría integrar su rehabilitación en una estrategia de divulgación del patrimonio local.