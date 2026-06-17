La Xunta designa a Villares como vocal del consejo de administración del Puerto de Ferrol-San Cibrao

La restitución pública y política del que fuera conselleiro do Mar Alfonso Villares, continúa. Tras ser designado a principios de este mes como nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo (su provincia natal), ahora el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles su nombramiento como vocal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

En concreto, el exconselleiro do Mar ocupará el puesto que deja el exdelegado Javier Arias como representante de la comunidad autónoma en este órgano, cuyo cese como delegado también publica este miércoles el DOG.

El pasado dos de junio el exconselleiro Villares tomó posesión de su cargo como delegado de la Xunta en Lugo, en sustitución de Arias, que llevaba seis años representando al Ejecutivo gallego en la provincia.

Villares regresó a primera línea política tras el archivo de la causa abierta contra él a raíz de una denuncia por una supuesta agresión sexual.

En su etapa de conselleiro do Mar, Villares también estaba integrado en el consejo de administración portuario como vocal, pero fue cesado en el cargo tras abandonar la Xunta.

La vuelta de Villares a la política no es, en realidad, ninguna sorpresa. Desde que el pasado 7 de abril la Sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó que no sería procesado por falta de indicios, los rumores no han cesado.

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Sin ir más lejos, él mismo, tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial convocó una rueda de prensa, sin dejar hacer preguntas a los periodistas, en un hotel de Santiago. Ya allí, mostró su voluntad de volver. Por ese entonces, el propio Rueda aseguraba que no tendría problema con una vuelta a la vida pública del exconselleiro, tal y como este lunes se ha ratificado con el anuncio hecho tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego.