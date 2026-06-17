El verano se adelanta y aprieta en Galicia: hasta 36 grados y tormentas con granizo

Galicia se prepara para una tarde de sobresaltos meteorológicos. Hablrá calor, tormentas y granizo: la comunidad encara un miércoles de tiempo agitado pese al anticiclón.

El calor seguirá apretando este miércoles 17, con máximas que podrán alcanzar los 31 grados en Santiago o 36 en Ourense, pero la calma será solo aparente: la inestabilidad atmosférica activará tormentas localmente fuertes en Lugo y Ourense, con riesgo de granizo, aparato eléctrico y chubascos intensos en poco tiempo.

Una combinación de verano adelantado y tiempo revuelto que mantiene bajo aviso a parte del interior gallego.

Tanto es así que la Comisión Escolar de Alertas acordó suspender este miércoles, 17 de junio la actividad en el exterior de los centros educativos desde las 13:00 horas en las zonas de Lugo —montaña y sur— y Ourense —montaña y Valdeorras—. La decisión responde a la alerta naranja por lluvias emitida por AEMET y Meteogalicia, vigente hasta la medianoche del 18 de junio, ante el riesgo asociado al episodio meteorológico adverso.

La atención se centra especialmente en las provincias de Lugo y Ourense, donde los chubascos podrán llegar acompañados de granizo y aparato eléctrico durante la tarde, según avanzan desde la agencia autonómica MeteoGalicia.

La situación obliga a extremar la precaución. Hay avisos meteorológicos activos esta tarde por tormentas en el interior de Galicia y por lluvia acumulada en una hora en la provincia de Lugo. Aunque el día comenzará con una apariencia más tranquila, con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la comunidad, el aire frío en capas altas mantendrá el riesgo de fenómenos adversos a medida que avance la jornada.

Crecerán nubes de evolución en el interior, especialmente en las áreas de montaña y en las provincias orientales. Será entonces cuando puedan descargar chubascos tormentosos, localmente fuertes y puntualmente con granizo.

El calor será otro de los protagonistas. Las temperaturas máximas seguirán en valores muy altos para la época, con registros que podrán alcanzar los 31 grados. Las mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas subirán de forma ligera a moderada, sobre todo en el litoral atlántico.

Imagen de la península por satélite esta mañana, que comparte MeteoGalicia. / Fdv

En Vigo, el calor también se dejará notar, aunque con un perfil más contenido que en el interior gallego. La ciudad quedará bajo un tiempo de claro sabor atlántico: mañanas con ambiente húmedo, posibilidad de brumas o nieblas en el entorno litoral y tardes más abiertas, con nubes altas y viento del norte-noreste que ayudará a suavizar la sensación térmica.

Según la previsión de MeteoGalicia, las máximas se moverán en el entorno de los 27 grados, lejos de los picos previstos para Ourense o Lugo, pero suficientes para mantener una jornada cálida en las Rías Baixas. De cara a los próximos días, no se espera un empeoramiento relevante en Vigo: predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, con menor riesgo de tormenta que en las provincias orientales.

Tampoco de cara al jueves se esperan grandes cambios en la comunidad. Galicia continuará en una situación intermedia entre las altas presiones asentadas sobre Centroeuropa y las borrascas atlánticas, con cierta inestabilidad todavía presente.

La jornada comenzará con bancos de niebla especialmente densos en el litoral y, conforme avance el día, quedarán cielos con nubes de tipo medio y alto.

La posibilidad de chubascos tormentosos se mantendrá en el este de Lugo y Ourense, aunque de forma más localizada.

Las temperaturas mínimas seguirán sin variaciones importantes y las máximas tenderán a bajar ligeramente en la mitad oeste. El viento será flojo del norte-noroeste durante buena parte del día, girando a suroeste al final de la jornada.

Humedad y calor

La tendencia térmica apunta, no obstante, a valores todavía elevados en el interior oriental. Ourense podrá alcanzar los 34 grados y Lugo rondar los 32, antes de que llegue un cierto alivio térmico con la entrada de una masa de aire atlántica más fresca.

Esa situación favorecerá un ambiente algo menos caluroso, con brumas costeras y nieblas en zonas del interior que darán paso a cielos poco nubosos en general. Durante la tarde volverán a crecer nubes de evolución, con posibilidad de chubascos tormentosos y las máximas descenderán ligeramente. .

El sábado, Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones centradas en las Islas Británicas. El ambiente será húmedo en las primeras horas debido a las nieblas costeras y a las nubes bajas tanto en zonas del interior como en el litoral. Con el paso del día, esas nieblas tenderán a disiparse y dejarán cielos más abiertos, con presencia de nubes altas.

Por la tarde crecerá nubosidad de evolución en las zonas altas, aunque en principio sin consecuencias destacables. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán y las máximas subirán ligeramente en la mitad oeste. En resumen, Galicia seguirá moviéndose entre el calor, las nieblas y una inestabilidad vespertina que mantendrá el riesgo de tormentas en el interior.