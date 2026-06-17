Rueda tacha a Pontón de «populista incendiaria» y evita pronunciarse sobre la promesa de limpiar las franjas secundarias en los concellos pequeños

La gestión de los incendios enzarzó este miércoles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un cara a cara en el que el popular acusó a la nacionalista de «populismo incendario» cuando esta le echó en cara no cumplir con el acuerdo de limpiar las franjas secundarias de los municipios de menos de 10.000 habitantes, más del 80% de los 313 que componen el mapa de la comunidad. «Su palabra no vale nada», le espetó ya la líder de la oposición al inicio de su intervención.

Con los primerios fuegos forestales de la peor época del año quemando ya cientos de hectáreas a lo largo y ancho del territorio gallego, con los focos principales en Padrón y Boborás, la nacionalista culpó al mandatario de «no haber aprendido nada» de las olas de incendios de 2017, 2021 y 2025, siendo esta última la peor de lo que va de siglo. «Está Galicia preparada para afrrontar otro verano de infierno? Me gustaría decir que sí, pero el modelo de la Xunta se basa en el abandono de rural y en eucaliptos hasta en la sopa», declaró Pontón durante su primera intervención en el Parlamento de Galicia.

La líder nacionalista clamó, así, que «los incendios se apagan en invierno» y tiró de cifras para asegurar que en los últimos años el Ejecutivo autonómico «dejó 95 millones sin ejecutar del plan de prevención». En un debate de tono elevado y en el que las bancadas del PPdeG y el BNG intercambiaron murmullos y reproches de manera constante, Pontón propuso, entre otras cuestiones, «el control y limpieza del monte, así como un plan plurianual para los concellos», insistiendo en la idea de que «tener un rural vivo es la mejor medida contra los incendios».

Rueda evitó pronunciarse sobre la aplicación de la medida para la limpieza de las franjas secundarias en los concellos de menos de 10.000 habitantes y llamó a la responsabilidad compartida con los propios consistorios y los propietarios de las fincas. «El monte es una responsabilidad de todos», aseveró, al tiempo que pidió a la nacionalista «no insinuar que no está limpio porque la Xunta no quiere» y pidió «decirle a los alcaldes que esto no es firmar y que la Xunta se encargue, sino que lo que hacemos es colaborar».

Una cuestión sobre la que Pontón volvió a insistir en su réplica, echando en cara a Rueda que «ni siquiera fue capaz de llevar a cabo su plan en las 276 parroquias priorizadas», las más vulnerables a sufrir incendios. «Léase el convenio», le contestó el popular, quien pasó a insistir en que los desbroces «son siempre una tarea inacabada».

El presidente autonómico tiró, así, de hemeroteca reciente y echó en cara a Pontón que el pasado año, en el peor momeno de los incendios, «llevaba tres días en el centro de coordinación mientras usted estaba desparecida». «El tema de los incendios es muy serio y trabajamos todos los meses del año», esgrimió, mientras preguntó a la oposición si tiene un dilema entre querer una buena temporada de incendios o que todo sea un desastre para decir que se hizo mal».

«El Pladiga no improvisa, el Pladiga planifica»

También sobre incendios se pronunció, en respuesta a una pregunta del PSdeG, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien defendió su ausencia el pasado fin de semana en el incendio del concello coruñés de Padrón para participar en la inauguración de la Feira do Viño Rosado de Mos. «Soy la responsable de todas las direcciones xerales que componen esta Consellería y las defiendo todas», manifestó.

Cuestionada sobre la contratación temporal de 42 brigadas antincendios a través de Seaga, Gómez sostuvo que «no hay improvisación ni ausencia de planificación» en la lucha contra los incendios. «El Pladiga no improvisa, el Pladiga planifica. Parece que para ustedes el sistema gallego depende de contrataciones extraordinarias, cuando las 42 brigadas son un refuerzo del dispositivo previsto en el plan presentado en marzo», alegó.

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La titular de Medio Rural reiteró, así, que se trata de «un modelo coherente ante unos incendios que están por encima de la capacidad humana de extinción». También defendió que la comunidad tiene «uno de los mejores dispositivos de Epaña y Europa, somos un referente».