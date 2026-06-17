El PP da luz verde a una iniciativa sobre la AP-9 en el Parlamento gallego en oposición al acuerdo de Madrid
Allegue vuelve a pedir que se respete el texto aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica
Con el debate sobre la AP-9 una vez más en el foco, el PPdeG aprobó este miércoles, sin apoyo del resto de grupos parlamentarios, una iniciativa en el Parlamento autonómico con la pretensión de contrarrestar el informe de la ponencia de la ley para transferir la gestión y la titularidad de la Autopista del Atlántico a la Xunta, aprobado este martes en la Comisión de Transportes del Congreso y respaldado por PSOE, Sumar y BNG. Lo que los populares buscan, tal como ya manifestaron el multitud de ocasiones, es que se «respete» la literalidad del texto consensuado en la Cámara autonómica.
En una acalorado pleno, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, pidió la palabra para mostrar un contudente rechazo de la Xunta al acuerdo alcanzado en Madrid, por los «costes económicos» que puede suponer para las arcas públicas de la comunidad. Allegue determinó, asimismo, que el nuevo texto elimina la obligación del Estado de asumir las obligaciones económicas derivadas de la concesión y que, por tanto, sería el Gobierno gallego quien asumiría todas las obligaciones con Audasa, la empresa concesionaria.
Dentro de estas obligaciones se encontrarían también las bonificaciones para los usuarios de la autopista vertebradora de la comunidad y los posibles rescates. «No podemos menguar la soberanía parlamentaria de esta Cámara por las decisiones que se tomen en Madrid», declaró la titular de Infraestruturas, quien apuntó que el informe aprobado en estre martes es «un dardo envenenado» para Galicia.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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