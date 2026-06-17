Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Medio Rural estrena una IA capaz de detectar fuegos antes que el ojo humano

A menos de un mes del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios, Medio Rural presentó esta mañana dos nuevas herramientas, incluidas en el Pladiga, que buscarán recortar el tiempo entre la recepción de la primera alerta en el centro de coordinación y la llegada del primer recurso a la zona. Por un lado, la aplicación móvil Alume, ya disponible para su descarga tanto en Android como en iOS; por otro, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el programa interno de gestión de incendios Xeocode, que permite detectar focos de humo a partir del sistema de cámaras de vigilancia y envía alertas a los centros de coordinación.

un desayuno informativo en la sede de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), responsables de la Consellería emplearon el incendio registrado el pasado fin de semana en la parroquia padronesa de Herbón para ilustrar el funcionamiento de este nuevo sistema. La IA detectó el foco de humo y envió una alerta apenas un minuto después de que entrara la primera llamada al 112 y antes de que ninguno de los técnicos del centro de coordinación lo hubiera advertido visualmente. Medio Rural subraya que se trataba de una zona poblada, por lo que entienden razonable que la llamada humana llegara antes al centro de coordinación, pero consideran que la secuencia confirma la utilidad del sistema para acelerar la detección. Más, si cabe, en enclaves geográficos de la comunidad más afectados por la despoblación.

Puedes leer toda la información en el artículo de Mateo Garrido Triñanes.