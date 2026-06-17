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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas

Llamas del incendio de Boborás en Ourense que calcinó 230 hectáreas desde el sábado

Llamas del incendio de Boborás en Ourense que calcinó 230 hectáreas desde el sábado / Brais Lorenzo

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Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.

Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.

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Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 330 hectáreas y obliga a desalojar casas de Carcacía

Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 330 hectáreas y obliga a desalojar casas de Carcacía

Javier Vendrell Camacho

Los tres primeros incendios en Galicia calcinan más de 600 hectáreas

Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.

El primero de ellos llegó a cercar varios núcleos de población como O Mosteiro (en Teo) y Carcacía. «Veu a chuvia e a tormenta e veunos a ver Deus, porque estaban a punto de nós desaloxar», relataba una de las vecinas. Con ellas estuvo Marcos Manteiga durante el perimetraje de este lunes.

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