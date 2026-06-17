Galicia plantea agendas extra de 1 a 4 horas para la sobredemanda derivada de la limitación a 30 citas en Primaria

La Consellería de Sanidade plantea agendas adicionales de una a cuatro horas para absorber la sobredemanda que se pueda derivar en la Atención Primaria al limitar las agendas médicas a 30 actos asistenciales. Por estas horas de trabajo adicionales se fijarán unas retribuciones para los profesionales sanitarios.

Estas son algunas de las modalidades que el departamento sanitario plantea para hacer frente a la sobredemanda y que se recogen en las conclusiones del grupo de trabajo de agendas, prolongaciones de jornada y potenciación de las áreas administrativas.

A este documento habrá que sumar las valoraciones del otro grupo de trabajo —enfocado a los recursos humanos y el modelo retributivo—, en base a los cuales el Gobierno gallego busca llevar a cabo una reforma integral de la Atención Primaria. Los planteamientos retributivos y en cuanto a recursos humanos se abordarán en otra mesa sectorial, prevista para el 23 de junio.

Limitación de citas

El grupo de trabajo propone la limitación de las agendas médicas a 30 citas asistenciales —una medida recogida en los acuerdos de fin de huelga de noviembre de 2025—. De ese total, 20 serían para citas a demanda (con una duración recomendada de 10 minutos); cinco para recetas (dos minutos y con la recomendación de que se haga por vía telefónica).

Los cinco huecos restantes —unos 90 minutos hasta completal los 300 del tramo asistencial de agenda— serían para actividad programada a gestionar por el propio profesional.

Dentro de este tramo se incluye el seguimiento a pacientes crónicos y agudos que necesiten evaluación de su evolución, cirugías menores, ecografías y actividad programada domiciliaria, entre otros.

Recomiendan también que aquellas actividades «no directamente asistenciales» como la formación, las tutorías de residentes o la investigación, queden fuera de ese horario de actividad clínica, es decir, para dentro del restante horario laboral.

Esta misma recomendación la hacen para los pediatras, cuya propuesta de limitación de agenda se quedaría en 25 huecos asistenciales. Catorce de ellos para citas a demanda, dos para recetas y cuatro para el programa de salud infantil (con una duración recomendada de 15 minutos). Los 92 minutos restantes, igual que ocurre con los médicos de familia, serían para actividad programada a gestionar por el profesional.

ABSORCIÓN DE SOBREDEMANDA

La limitación de las agendas conlleva una muy posible sobredemanda, por lo que el grupo de trabajo estipula mecanismos para su absorción. Sobre esto, matiza que no debe incluirse bajo ese paraguas la atención urgente o inmediata —como la movilización urgente del 061 o la propuesta de cita inmediata realizada por el programa de citas—.

Así las cosas, para el turno de mañana proponen tres posibles modalidades: una agenda de absorción de una hora (con de seis a ocho actos disponibles), una de dos horas (de 12 a 14 actos) y una de cuatro horas (de 24 a 26 actos). Además, en estas modalidades se incluiría la atención a domicilio.

Destacan también que estas agendas de absorción se establecerán fuera del horario habitual del facultativo responsable de su realización.

Para el turno de tarde se proponen agendas de absorción fuera del tramo asistencial de la agenda de una hora (otros seis a ocho huecos) y la asunción voluntaria de las agendas de absorción de la sobredemanda asumidas de forma voluntaria por otros profesionales del mismo centro, de otros centros o profesionales de los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Médicos sin especialidad

Estas medidas están pensadas para aliviar la sobrecerga que sufren los médicos de familia por falta de profesionales. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, justificó este miércoles en el Parlamento que los sistemas sanitarios ecurren a los facultativos titulados sin especialidad por «causas excepcionales» y para evitar «cerrar servicios».

El conselleiro recordó que la sanidad gallega, al igual que el conjunto del Sistema Nacional de Salud, afronta un «déficit estructural de profesionales médicos» y ha sostenido que «las principales herramientas» para corregirlo están en el Ministerio de Sanidad, toda vez que es «quien acredita las unidades docentes, quien autoriza las pruebas de formación sanitaria especializada y quien regula las especialidades» y «debe autorizar las homologaciones de títulos de especialista.