Galicia necesitará más trabajadores para mantener el sistema de bienestar: en 2041 habrá ya casi ocho niños y jubilados por cada 10 gallegos en activo

El envejecimiento poblacional situará a Galicia en una situación complicada en un horizonte de quince años. El aumento de la población considerada «dependiente», porque no está en edad de trabajar, puede poner en el riesgo el sistema de bienestar. Por cada 10 gallegos activos habrá ya casi 8 menores de 16 años o mayores de 65 en el año 2041, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto es lo que se llama tasa de dependencia: proporción de niños y jubilados en relación con la población en edad de trabajar. Si en 2026 es de 62 frente a 100, dentro de 15 años la población denominada dependiente se elevará a 77. Solo Castilla y León, Asturias y Extremadura tendrán una tasa más alta que en Galicia.

Y es que los habitantes gallegos envejecerán notablemente. En 2041 el 34 por ciento de los residentes de la comunidad autónoma tendrá ya 65 años o más —frente al 27 por ciento actual— e incluso habrá un 12 por ciento de mayores de 80 años.

Esto se traduce también en una mayor edad media de la población. Si ahora se sitúa en los 48,6 años, en el horizonte analizado por el INE los gallegos tendrán casi 52 años de media. De hecho, Galicia será la segunda comunidad autónoma con más años, solo por detrás de Asturias.

Hogares

Además de las proyecciones de población, el INE ha calculado la evolución futura de los hogares. Mientras Galicia pierde casi 15.000 habitantes en 2041, el número de núcleos, sin embargo, se incrementa. En quince años la comunidad sumará 57.195 nuevos hogares, de manera que llegará a un total de 1.192.519.

La razón de esta contradicción (menos habitantes pero más núcleos familiares) es que cada vez habrá más personas viviendo solas. El 34,5 por ciento de los hogares serán unipersonales en el año 2041, cuando ahora son el 31 por ciento.

Y el tamaño medio de cada núcleo también se reduce. En quince años en cada casa habrá una media de 2,25 personas conviviendo.