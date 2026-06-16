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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
José Carneiro
Los montes de Vigo activan «Ollos no Monte», una red de vigilancia vecinal para prevenir incendios
Los montes de Vigo pondrán en marcha una nueva campaña de vigilancia preventiva y coordinación comunitaria contra los incendios forestales bajo el nombre de «Ollos no Monte Vigo». La iniciativa será presentada públicamente este miércoles 17 de junio a las 12.00 horas en el Monte dos Pozos, en la comunidad de montes de Valladares, y da continuidad a la experiencia desarrollada en 2025.
La acción está promovida por la Mancomunidade de Montes de Vigo y contará en su presentación con representantes de las 14 comunidades de montes que forman parte de la entidad, además de los más de 40 trabajadores y trabajadoras que están realizando labores en los montes vigueses. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante el fuego en un territorio especialmente sensible por su carácter periurbano y por la fuerte presencia de interfaz entre zonas forestales y áreas habitadas.
Puedes leer la información completa en este artículo.
Lucila González
Desactivan la Situación 2 del incendio de Boborás tras dos días de lucha contra el fuego: «Esto tenía que suceder tarde o temprano»
«Esto tenía que suceder tarde o temprano». Con esta mezcla de resignación y amargura, los vecinos de Becoña de Arriba, una de las aldeas del concello de Boborás más castigadas por las llamas, resumían este lunes lo vivido en las últimas 48 horas. Lo que comenzó como un resplandor en la cima del monte durante la noche de tormentas del sábado se transformó el domingo en una «jornada catastrófica» que muchos en la zona no dudan en calificar como un escenario que «no recordábamos en décadas».
El primer gran incendio del verano en la provincia de Ourense ha devorado 250 hectáreas - según las estimaciones comunicadas este martes- y obligó a activar la Situación 2 por proximidad a las viviendas hasta la tarde de este lunes cuando después de más de 30 horas de extinción se alejó el peligro y se desactivó la emergencia. Sobre las 21.30h del lunes se dio por estabilizado.
Los tres primeros incendios en Galicia calcinan más de 600 hectáreas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
El primero de ellos llegó a cercar varios núcleos de población como O Mosteiro (en Teo) y Carcacía. «Veu a chuvia e a tormenta e veunos a ver Deus, porque estaban a punto de nós desaloxar», relataba una de las vecinas. Con ellas estuvo Marcos Manteiga durante el perimetraje de este lunes.
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