Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Los montes de Vigo activan «Ollos no Monte», una red de vigilancia vecinal para prevenir incendios

Los montes de Vigo pondrán en marcha una nueva campaña de vigilancia preventiva y coordinación comunitaria contra los incendios forestales bajo el nombre de «Ollos no Monte Vigo». La iniciativa será presentada públicamente este miércoles 17 de junio a las 12.00 horas en el Monte dos Pozos, en la comunidad de montes de Valladares, y da continuidad a la experiencia desarrollada en 2025.

La acción está promovida por la Mancomunidade de Montes de Vigo y contará en su presentación con representantes de las 14 comunidades de montes que forman parte de la entidad, además de los más de 40 trabajadores y trabajadoras que están realizando labores en los montes vigueses. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante el fuego en un territorio especialmente sensible por su carácter periurbano y por la fuerte presencia de interfaz entre zonas forestales y áreas habitadas.

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