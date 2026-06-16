La huelga médica por el Estatuto Marco cae al 1,7% por la tarde tras superar el 15% por la mañana en Galicia

El seguimiento de la huelga médica convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco alcanzó este martes en Galicia el 15,44% en el turno de mañana, según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade. La incidencia fue mayor en el ámbito hospitalario, con un respaldo global del 20,5%, frente al 2,07% registrado en atención primaria.

En los siete grandes hospitales del Sergas, la participación llegó al 21%. Por centros, el mayor seguimiento se produjo en Vigo, con un 27%, seguido de A Coruña, con un 23%, y Pontevedra, con un 22%. En los hospitales comarcales, el paro fue secundado por el 14,41% de los facultativos, con especial incidencia en Barbanza, O Salnés y Monforte. En el Hospital Público de Cee no hubo seguimiento.

La protesta perdió fuerza en el turno de tarde, en el que Sanidade situó el respaldo en el 1,73% en el conjunto de los niveles asistenciales. En los grandes hospitales fue del 2,57%, mientras que en los comarcales no se registró participación. En primaria, el seguimiento vespertino quedó en el 1,26%.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advirtió del impacto acumulado de las huelgas iniciadas en diciembre contra el Estatuto Marco. Según sus datos, en Galicia se han suspendido 251.230 actos médicos, entre ellos unas 5.000 intervenciones quirúrgicas, más de 140.000 consultas hospitalarias, 85.000 consultas de primaria y 15.000 pruebas diagnósticas.

Gómez Caamaño reiteró que una huelga indefinida tras el verano supondría una «debacle asistencial» y avanzó que la Xunta trabaja en un plan de contingencia. También defendió que Galicia «ha hecho los deberes» en materia de reivindicaciones profesionales y situó la responsabilidad en el Ministerio de Sanidad. Mientras, decenas de facultativos se concentraron en Vigo y Monforte convocados por O’Mega.