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Gómez Caamaño reivindica al 061 en su 30º aniversario: «Ejemplo de servicio público»

El servicio de emergencias sanitarias gallegas cuenta actualmente con 120 vehículos y dos helicópteros

El conselleiro de Sanidade, entre otros, en el 30ª aniversario del 061

El conselleiro de Sanidade, entre otros, en el 30ª aniversario del 061 / Mónica Arcay

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Agencias

Santiago

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado el papel del 061 en su 30º aniversario, calificándolo como un "ejemplo de servicio público, de personas que cuidan a personas". El responsable sanitario ha clausurado el acto de aniversario de la creación de este servicio, celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago.

"Personas que cuidan a personas a todas horas, todos los días del año. Una trayectoria de 30 años de un servicio inicialmente modesto, con recursos limitados, que se ha transformado realmente en una red compleja, que capilariza totalmente toda aquella asistencia urgente en la comunidad, con excelentes profesionales y con una actividad realmente intensa", ha destacado. El 061 cuenta hoy en día con 120 ambulancias y dos helicópteros para cubrir Galicia, mientras que hace treinta años, disponía de solo ocho ambulancias medicalizadas y 75 ambulancias de soporte vital básico, según datos de la fundación.

El conselleiro ha aportado además algunos datos, como que en 2025 el servicio recibió cerca de un millón de llamadas, "con una capacidad de respuesta realmente espectacular, ya que el 24% se resolvían en menos de 10 segundos", así como movilizaciones asistenciales, unas 330.000. "Una historia larga que creo que es un ejemplo de una manera de hacer las cosas. Con profesionales totalmente comprometidos, con gente que está siempre al servicio de los demás y que hacen que Galicia sea realmente número 1 en el manejo de las urgencias en el territorio", ha concluido.

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Asimismo, se ha sumado a la defensa del presidente Alfonso Rueda de la gestión de la sanidad pública, remarcando que se trata de una sanidad "de primer nivel". "Por supuesto que hay algunos aspectos de mejora y es lo que estamos haciendo, pero es lógico que el presidente defienda la sanidad. Hay que tomar estas discusiones con humildad. Tenemos que trabajar para mejorar porque la sanidad nunca está suficientemente bien como para que conforme a todo el mundo", ha comentado.

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