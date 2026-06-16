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La fábrica europea de IA gallega comienza ya a contratar los primeros perfiles profesionales para estar «plenamente operativa» en 2028

Así lo ha anunciado Román Rodríguez, quien ha avanzado también que en los próximos años Galicia captará más de un centenar de científicos internacionales gracias a sus programas de atracción de talento

Román Rodríguez, en un acto en días pasados.

Román Rodríguez, en un acto en días pasados. / Xoán Álvarez

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Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Galicia toma posiciones en el siglo XXI, con la ciencia como «una prioridad estratégica» para su «presente» y su «futuro», defendió este martes el conselleiro de Educación e Ciencia, Román Rodríguez. La comunidad no solo ganará más de un centenar de científicos «internacionales» gracias a los nuevos programas del Plan Galego de investigación e innovación 2025-27, sino que ya se pueden contar los días para la entrada en funcionamiento de la futura fábrica europea de IA, que combinará inteligencia artificial y biotecnología para abordar los retos de la salud de forma integral. Ya se «está comenzando» a contratar los primeros perfiles profesionales para que esté operativa en 2028.

Así lo explicó este martes en una comparecencia ante el Parlamento gallego para hacer balance de la situación de cumplimiento de dicho plan y las perspectivas de la I+D+i en Galicia.

Más programas

Respecto a los programas de captación de talento, Galicia ha diversificado los esfuerzos en varias iniciativas. Con Talentgal se abrirá la puerta de la comunidad a 40 investigadores; mediante la Fundación Galtia, se pretende atraer a 30 científicos de renombre a Galicia; paralelamente se ha reforzado el programa Oportunius, que está asociado a científicos con contrato del Consejo Europeo de Investigación (ERC), los «más prestigiosos de Europa», y que permitirá sumar cinco investigadores en 2027.

Rodríguez enfatizó que Galicia es una comunidad «cada vez más atractiva para investigar, para innovar, para emprender y para desarrollar proyectos de alto valor añadido» y explicó que, si la ciencia es una «prioridad» en general, en concreto Galicia aspira a posicionarse en los ámbitos de las tecnologías profundas tanto la cuántica como la IA, la biotecnología (genómica, nuevos materiales, farmacología y agroalimentación) y las tecnologías limpias.

En relación con la biotecnología, Rodríguez avanzó que la próxima semana se aprobará la nueva Estratexia de excelencia da biotecnoloxía en Galicia 2026-2030. La anterior situó a Galicia como la segunda comunidad con mayor peso investigador en biotecnología, solo superada por Cataluña.

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