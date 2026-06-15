Consello de la Xunta
La viguesa Natalia Botana, nueva presidenta de Portos de Galicia
La también olívica Susana Pérez Iglesias asumirá la Secretaría Xeral de Emprego
R. S.
El Gobierno gallego continúa con el relevo de altos cargos. Esta mañana, el Consello de la Xunta aprobó otros dos, al situar a Natalia Botana como nueva presidenta de Portos de Galicia y Susana Pérez Iglesias, nueva secretaria xeral de Emprego. Las dos son viguesas.
Hace dos semanas quedaba vacante la presidencia de Portos de Galicia porque su titular, el ferrolano José Anonio Álvarez Vidal, cambiaba de puesto y se convertía en el nuevo responsable de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, en sustitución de Francisco Barea. Un relevo aprobado por el Consello relacionado con el anuncio del gigante automovilístico chino SAIC (matriz de la marca MG) de construir su primera planta de fabricación en Europa en el Puerto Exterior de Ferrol.
El puesto al frente de Portos de Galicia pasa ahora a manos de Natalia Botana, que entre otros cargo, ha sido jefa territorial de Sanidade en Vigo.
Mientras, la empresaria Susana Pérez Iglesias asumirá la Secretaría Xeral de Emprego, sustituyendo a Pablo Fernández. En el currículo de Pérez Iglesias figuran responsabilidades como directora de Infi Consulting Group y socia fundadora de Etiqueta Ibérica, además de presidir la asociación Empresarias Galicia, con más de 230 socias.
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