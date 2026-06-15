Casi una treintena de MIR de Familia no se incorporan a su plaza en Galicia y la dejan vacante

Galicia cubrió este año toda su oferta para formar a médicos de familia durante el proceso de adjudicación de plazas MIR, pero hubo 26 aspirantes que no se incorporaron finalmente a su plaza y la dejaron vacante. Son el 12,5 por ciento del total. Ante esta situación el Ministerio de Sanidad ha dictado una resolución para sacar a concurso de nuevo estos puestos.

En el conjunto del Estado quedaron sin cubrir 441 plazas tras el procedimiento ordinario. De este total, la gran mayoría —433— fueron por la no incorporación de los aspirantes que resultaron adjudicatarios en primera instancia.

En Galicia, en total, hubo 32 aspirantes que no tomaron posesión de su plaza de formación en hospitales y centros de salud y, la gran mayoría, de las vacantes que quedaron —26— fueron en la especialidad de Medina Familiar. Así, quedaron disponibles cinco plazas en el área sanitaria de Ourense y otras cinco en Vigo. Ferrol, Lugo y Pontevedra tienen tres puestos libres cada una. En A Mariña y en A Coruña, hay dos plazas vacantes y en Santiago de Compostela, solo quedó una.

En el nuevo proceso de adjudicación también se ofertará una plaza vacante en Cirugía Oral y Maxilofacial en el área de A Coruña, otra de Endocrimología en el de Ferrol, una de psiquiatría en Lugo, otra de Medicina Interna en Ourense y una más de Oncología Radioterápica en Santiago.