Ultiman el perimetraje del incendio de Padrón tras quemar 350 ha: «Veu a chuvia e veu Deus»
Los vecinos evacuados en Carcacía ya volvieron y esperan que no vuelva el viento
El regidor destacaba este domingo que solo quedaba un espacio en Rial para rodearlo
Marcos Manteiga Outeiro
El primer incendio de consideración de la temporada calcina ya 350 hectáreas. Según las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego de Padrón ha afectado este domingo a unas 350 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Además, la electricidad y telefonía se recuperaban el sábado por la noche en la práctica totalidad de las zonas afectadas.
Según informan desde el centro de mando, la lluvia registrada este sábado por la noche fue proverbial y en esos momentos se encontraban perimetrando el incendio. De hecho, y según aportaba el regidor, Anxo Arca, solo queda una zona «no alto de Rial» para acabar de circunvalar el siniestro, que ya entró en Lampai, Teo, pero debilitado y a la espera de que no se levante el viento. En la carpa también se personaron la delegada de la Xunta Belén do Campo y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, quien recordó que «estamos con trabajos de control y remate», aunque causa preocupación «la cabeza del incendio, en su flanco derecho, zona de Cruxeiras». Y también que se va a mantener la situación 2, por proximidad de núcleos habitados.
Testimonios directos
Pero si se habla de datos, hay que citar a Herminia, vecina de O Mosteiro (ya en Teo), quien declaraba que «veu a chuvia e a tormenta e veunos a ver Deus, porque estaban a punto de nós desaloxar». Con ella, otro lugareño, Barreiro, quien abogaba por «unha maior limpeza do monte e pastoreo libre pra axudar a que non pase».
Sin embargo, los más afectados fueron los residentes en la aldea de Cruxeiras, Carcacía, a un par de kilómetros. La familia de Paco (que incluye a su mujer Mila y a su hija Sara) estaban ya de vuelta en su hogar. «O maior medo paseino cando nos sacaron da casa e dixeron que ían vixiala», confiesa. Su mujer, por contra, recordaba las chispas «que cruzaban a estrada», pero asegura que el Concello se portó, y brindó alojamiento y comida a quien lo pidió.
Hace dos décadas
En una vivienda cercana, José explica que «pasamos medo, porque foi todo moi rápido, e o vento avivou». Pero todos los consultados coinciden en que el incendio que vivieron hace dos décadas en esta zona «foi moito máis perxudicial».
Según la Xunta, las evacuaciones se produjeron tras ser declarado la situación dos «por proximidade do lume aos núcleos de poboación de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo», ambos en Carcacía, tras la reactivación de un flanco el sábado. Precisamente, en Casa de Chaián y en la segunda aldea fueron desalojadas una decena de viviendas de la zona por el humo, mientras las llamas entraron ya en Lampai, Teo.
Evolución favorable
De momento, el incendio continuaba activo este domingo, si bien fuentes del departamento autonómico reiteraban que «con toda la prudencia», la evolución es positiva al igual que el sábado (aunque la situación finalmente se complicó a partir de mediodía ayer). Así, la Xunta insistía en que existe «unha evolución favorable cara a súa estabilización». Y, al hilo el regidor padronés, Anxo Arca, hacía hincapié también ayer en que los trabajos por la noche «foron moi positivos», y la lluvia «caeu xusto nas zonas onde máis se precisaba».
Por supuesto, «todos os medios continuarán traballando para sofocar os focos que poidan xudir e arrefriar o terreo», como los de Carcacía, y ahora en Teo. Y es que el mandatario tiene claro, como así está pasando, que «como consecuencia das altas temperaturas», no se puede descartar que se produzcan reactivaciones por el viento. En cuanto a la cifra, acumulada de medios sobre el terreno constan 4 técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, 3 palas, 7 unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones, algunos de procedencia estatal.
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Muere a los 78 años María Isabel Fraga, la hija de Manuel Fraga Iribarne, durante un viaje humanitario en Madagascar
- Galicia pierde casi dos décimas en la primera PAU más competencial y su alumnado se estanca en el furgón de cola
- Hoy se publican las notas de la PAU en Galicia: cómo y cuándo reclamar correciones y qué posibilidad de éxito tienen
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año
- Alumnos de colegios privados en Galicia obtienen mejores expedientes y notas de acceso a la universidad
- David Lago, alumno de Redondela con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): «A mí lo que me gusta es resolver problemas»