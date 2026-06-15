Los médicos en Galicia apoyarán una huelga indefinida contra el Estatuto Marco tras el verano

Galicia se incorpora a la nueva fase de presión del colectivo médico contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad.

El Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes, O’MEGA, forma parte del comité de huelga estatal que este lunes ha anunciado su intención de convocar una huelga indefinida después del verano si el departamento que dirige Mónica García mantiene la tramitación del texto sin atender las principales reivindicaciones de los facultativos.

La decisión llega en el arranque de la quinta semana de paros nacionales de 2026 y tras una concentración celebrada en Madrid con participación de profesionales de distintos territorios.

El comité de huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, AMYTS, el Sindicato Médico de Euskadi y O’MEGA, considera agotada la actual fase de movilizaciones si no se producen avances durante las jornadas de paro previstas y durante los meses de julio y agosto.

Según las organizaciones convocantes, la ausencia de propuestas por parte del Ministerio y la continuidad de la tramitación del borrador obligan a «escalar» el conflicto. En septiembre, si no hay cambios, concretarán el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas con las que pretenden mantener la presión. El calendario elegido no es casual: los sindicatos advierten de que el verano agrava la situación de las plantillas médicas, ya tensionadas por la falta de suplencias, la sobrecarga asistencial y las dificultades para garantizar los descansos vacacionales.

Una media del 15% de seguimiento este lunes

En Galicia, el seguimiento de la huelga en la sanidad pública durante la jornada de mañana de este lunes se situó en el 15%, según la información difundida por el Servizo Galego de Saúde. La participación fue muy desigual por niveles asistenciales: alcanzó el 20% en los servicios hospitalarios y bajó al 2,5% en atención primaria. En el conjunto de los dos niveles asistenciales, el Sergas elevó el seguimiento al 15%.

Por hospitales, la mayor participación entre los grandes complejos se registró en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, con un 24%, seguido del de Vigo, con un 22%; el CHU de Pontevedra, con un 21%; y el CHU de Ourense, con un 20%. En Santiago, el seguimiento fue del 18,5%; en Lugo, del 18%; y en Ferrol, de casi el 15%. En los hospitales comarcales, el porcentaje más alto correspondió al Hospital do Salnés, con un 20%, por delante de Monforte de Lemos, con un 16%, Verín, con casi un 14%, A Mariña, con casi un 13%, Barbanza, con casi un 12%, O Barco de Valdeorras, con un 6,5%, y Cee, con un 4%.

En atención primaria, el seguimiento fue más limitado en todas las áreas sanitarias. Vigo registró la mayor participación, con un 5,45 %, seguida de Pontevedra-O Salnés, con un 2,9 %, Lugo-A Mariña-Monforte, con un 2,74 %, Ourense-Verín-O Barco, con un 1,82 %, Ferrol, con un 1,53 %, Santiago-Barbanza, con un 1,02 %, y A Coruña-Cee, con un 0,82 %. En las entidades sanitarias públicas —ADOS, Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061— el seguimiento fue del 1,14 %.

5.200 cirugías suspendidas desde el inicio de los paros

El Sergas aseguró que durante la jornada se cubrió el 100% de los servicios mínimos, garantizando la actividad urgente y de emergencias.

La Administración gallega también cifró el impacto acumulado de las convocatorias contra el Estatuto Marco desde diciembre en cerca de 245.000 actos médicos suspendidos, entre ellos unas 5.200 cirugías, más de 137.500 consultas hospitalarias, casi 86.700 consultas de atención primaria y más de 15.300 pruebas diagnósticas.

El núcleo del conflicto sigue siendo la demanda de un estatuto propio para médicos y facultativos, separado del marco general del personal estatutario. Los sindicatos reclaman un ámbito de negociación específico, una jornada de 35 horas, el reconocimiento del exceso de jornada a efectos retributivos y de jubilación, una clasificación profesional acorde con la formación y la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible, sin penalizaciones y que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

El comité de huelga sostiene que ha mantenido «la mano tendida» al diálogo y que ha solicitado reuniones con los grupos parlamentarios y con los ministerios afectados por la reforma, entre ellos Hacienda, Trabajo y Función Pública. Sin embargo, asegura que sus demandas no han sido atendidas. Por ello, los representantes médicos advierten de que no habrá desmovilización mientras el Ministerio no modifique su posición.

Las organizaciones convocantes también respaldan a los profesionales que están dejando de realizar actividad extraordinaria voluntaria, una medida que puede incrementar la presión sobre las agendas asistenciales. Al mismo tiempo, lamentan las consecuencias de los paros para los pacientes, aunque insisten en que el objetivo último de la protesta es mejorar las condiciones laborales de los facultativos y, con ello, reforzar la calidad asistencial y la seguridad clínica en el Sistema Nacional de Salud.