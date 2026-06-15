Galicia tendrá un simulador para predecir el comportamiento de los grandes incendios a 12 horas vista
Rueda asegura que estará listo este verano y calculará la evolución de los fuegos basándose en datos meteorológicos
Con los primeros incendios forestales quemando ya centenares de hectáreas este fin de semana en concellos como el de Padrón, el Ejecutivo gallego anunció este lunes que Galicia contará con un simulador que permitirá anticipar el comportamiento de los grandes fuegos, aquellos que se propagan a una gran velocidad y superan las 500 hectáreas arrasadas. Con esto, la Xunta busca que la comunidad no viva un periodo estival tan negro como el del pasado año cuando tuvieron lugar los peores incendios registrados en la historia.
Este simulador, precisó el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, estará a disposición de las brigadas este mismo verano. Entre otras cuestiones, permitirá conocer la predicción de la evolución de los incendios en las siguientes doce horas. Este cálculo tardará en hacerlo "alrededor de una hora, no más de 35 minutos".
Esto permitirá ver por dónde es más probable que se expanda el fuego o por dónde pueden aparecer nuevos focos. Para ello, explicó Rueda, se tendrán en cuenta las previsiones meteorológicas en tiempo real.
Por otro lado, el mandatario autonómico dio cuenta de las limpiezas hechas en el marco de prevención de estos incendios, con más de 2.600 parcelas ya desbrozadas.
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