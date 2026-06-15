Galicia, la comunidad con menos personas fallecidas mientras esperan por una ayuda a la dependencia

Galicia está entre las comunidades con menor número de pacientes esperando por una ayuda a la dependencia, aunque es la sexta con mayor tiempo de demora: 312 días. El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales da la cifra además del número de gallegos que han fallecido mientras esperaban por una prestación entre enero y mayo de este año. Son solo 34, la cifra más baja de toda España.

De hecho, en esos cinco meses han fallecido en todo el país 13.503 personas que estaban pendientes de la resolución de su grado de dependencia o de que se les hiciera una propuesta individual de atención (PIA). Casi la mitad se concentran en Cataluña (4.342) y Andalucía (2.204). Y, a la cola con menos fallecimientos, está Galicia.

La Xunta puso en marcha en enero del pasado año un plan de choque para agilizar la atención a la dependencia. Según los datos de los directores y gerentes de servicios sociales, desde diciembre de 2025 y hasta mayo de 2026 Galicia aumentó un 3,1 por ciento el número de personas atendidas. Aunque es una cifra baja, es la quinta comunidad que más elevó el número de beneficiarios en ese periodo, solo por detrás de Canarias (22 por ciento), Cantabria (4,2 por ciento), Madrid (3,2 por ciento) y Aragón (3,2 por ciento).

Sin embargo, el punto negativo es que el tiempo que deben esperar los dependientes para recibir la ayuda aún es elevado. En Galicia son 312 días. Solo superan esta demora Canarias (335), Madrid (346), Asturias (411), Andalucía (446) y Murcia (552).

En todo caso, en lo que va de año la tardanza en ofrecer ayuda a los dependientes gallegos bajó en 12 días, según este informe.

Lista de espera

De lo que puede presumir la Xunta es de tener la tercera lista de espera más baja de España. En Galicia aguardan por una ayuda a la dependencia 1.365 personas. Solo La Rioja (973) y Navarra (551) están en mejor situación. Por el contrario, hay comunidades como Cataluña donde hay casi 81.000 dependientes pendientes de recibir una prestación.

En porcentaje, esta lista de espera representa en Galicia solo el 1,3 por ciento de los dependientes, el valor más bajo de todo el país. Además, entre diciembre de 2025 y mayo de este año las personas pendientes de una ayuda bajaron en Galicia un 10,5 por ciento.