Ana Pontón propone reforzar Atención Primaria en verano y mantener operativos los hospitales sin cierre de camas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso reforzar la sanidad pública, tanto los servicios ordinarios de atención primaria como los puntos de atención continuada (PAC) durante el verano, especialmente en las zonas turísticas, donde la población se multiplica con la llegada de la época estival.

Así lo trasladó la líder nacionalista tras una reunión con la Plataforma da Sanidade de Moaña en el nuevo centro de salud. Frente a un Gobierno del PP que «cierra camas y recorta servicios», Pontón defendió la urgencia de reforzar la atención sanitaria y apostó por «mantener operativos todos los servicios», tanto de camas como de pruebas diagnósticas.

«Lo que tiene que hacer la Xunta es contratar más personal y no cerrar camas y servicios como está haciendo en este momento, porque tenemos unas listas de espera muy abultadas y que lo que hacen, verano tras verano, es incrementarlas», denunció.

Plan para captar médicos

La líder nacionalista ha apostado también por poner en marcha un plan de captación de profesionales con condiciones dignas que acabe con la precariedad en el ámbito sanitario, una medida que, según señaló, permitiría que se recuperasen muchos servicios perdidos.

«Lo que necesita nuestra atención primaria no son anuncios y propaganda, lo que necesita son más profesionales, más médicos y médicas, más personal de enfermería, más pediatras, y eso es lo que tiene que hacer el PP», reclamó.

En este sentido, también ha urgido el incremento de los recursos destinados al sistema sanitario público, a comenzar para recuperar los 1.640 millones de euros que, según denunció, el PP «recortó en la atención primaria en estos 17 años de gobierno».

Situación en Moaña

Pontón calificó de «insólita» la situación que se vive en Moaña. Así, señaló que entra en funcionamiento un nuevo centro de salud sin que se restablezca el PAC que el ayuntamiento tenía ante de la pandemia, lo que, en su opinión, demuestra como el Gobierno del PP «está debilitando la sanidad pública, en lugar de reforzarla».

«Le pido al señor Rueda que no responda ni con mentiras ni con prepotencia ante la dignidad que están demostrando los vecinos de Moaña, que llevan 240 semanas reclamando que se devuelvan las urgencias», reclamó al titular de la Xunta, al que demandó que «deje de engañar a los vecinos, porque tener una ambulancia no significa tener un PAC».

«Si el señor Rueda y el PP piensan que vamos a tirar la toalla, se equivocan; vamos a seguir defendiendo el PAC de Moaña en las calles y también en las instituciones», apuntó, para avanzar a continuación que el BNG llevará este tema al pleno del Parlamento esta semana.

«Desde el BNG vamos a seguir defendiendo la sanidad pública y no vamos a permitir al PP que juegue con lo más importante, que es la salud de los gallegos y de las gallegas», concluyó.