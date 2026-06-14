La Xunta desactiva las alertas por episodio de calor en toda la comunidad

La Xunta ha desactivado este domingo las alertas por episodio de calor que había establecido dentro de su Plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud.

Según los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia, las temperaturas, aun siendo altas, vuelven a valores habituales para esta época del año, explica la administración autonómica.

El pasado viernes se activó una alerta roja por calor en el interior de la provincia de Pontevedra por temperaturas próximas a los 35 grados, y naranja en las zonas del noroeste y del interior de A Coruña.

El sábado, la alerta pasó a naranja en la provincia de Pontevedra y se mantuvo en ese nivel en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, mientras que al oeste y sudoeste de esa provincia se decretó el nivel amarillo.

Efectos sobre la salud

A pesar de desactivar las alertas, la Xunta insiste en la importancia de prevenir situaciones de riesgo frente al calor. La exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareos, cansancio, debilidad, fatiga y calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación y golpes de calor. La mayoría de las enfermedades asociadas al calor son consecuencia más o menos grave de un fallo en el sistema de termorregulación.

El calor excesivo puede alterar nuestras funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de compensar sus variaciones de temperatura. Una temperatura muy elevada produce pérdida de líquidos y de electrólitos que son necesarios para el funcionamiento normal de los distintos órganos.

Además, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados en algunas personas con determinadas enfermedades crónicas, sometidas a ciertos tratamientos médicos y con discapacidades que limitan su autonomía.

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Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y niños menores de 4 años, sobre todo los menores de un año; y las personas que padecen patologías.