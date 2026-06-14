Este lunes abre el plazo para optar a una de las 50.000 plazas de FP de nuevo ingreso para el curso 2026/27 en Galicia

Termina el curso académico y mientras algunos estudiantes piensan en playa, otros empiezan a hacer cuentas sobre si podrán entrar en la carrera que quieren y, cada vez más, muchos estudiantes deciden dirigir su fututo hacia la Formación Profesional (FP). Para estos últimos, la Xunta abrirá este lunes el plazo para optar a alguna de las 50.244 plazas de FP de nuevo ingreso que se ofertan para el próximo curso 2026/27.

Los plazos no esperan por nadie y, tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el período para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio. En la misma nota, también han apuntado que las personas interesadas deben realizar los trámites vía telemática a través de la aplicación de admisión de alumnado disponible en el Portal Educativo.

Una vez cerrado el plazo, empezará el período de adjudicación, que se desarrollará íntegramente en julio, una novedad incorporada el año pasado. La primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 10 de julio, con el plazo de matrícula abierto entre el 10 y el 15 de ese mismo mes.

A continuación, con las plazas que queden libres se realizará una segunda adjudicación el 20 de julio, con plazo de matrícula entre el 20 y el 23 de julio.

Finalmente, la tercera será el 27 de julio y la matrícula se formalizará entre el 27 y el 29 de julio. En los casos en los que queden ciclos con vacantes por cubrir, se procederá a llamar por orden de lista de espera hasta completar las plazas.

De cara al próximo curso, los interesados podrán elegir entre 277 titulaciones diferentes -- 44 de ellas de nueva implantación -- distribuidas entre 159 ciclos de grado básico, medio y superior, 33 másteres, 27 títulos de alta especialización, 45 formaciones aceleradas y 14 programas formativos orientados a personas con necesidades educativas especiales.