Balance térmico en Galicia: de achicharrarse el sábado al aviso amarillo por tormentas con granizo este domingo

Galicia afronta un domingo inestable después de un sábado tórrido. Ponteareas registró durante la jornada de ayer la temperatura más alta de Galicia y la tercera de todo el país: 38,5 ºC a las 14.40 horas en la estación de la Aemet en Canedo. Por su parte el aeropuerto de A Coruña registró el segundo dato más alto de la comunidad (37,7 ºC) y batió el récord histórico para un mes de junio en la ciudad, superando los 37.2 ºC alcanzados hace 26 años, el 17 de junio del año 2000.

Ninguna provincia se libró del calor, todas alcanzaron máximas de 37 ºC —37,4 ºC en Ribadavia (Ourense) y 36,5 ºC en Monforte de Lemos (Lugo)—, y se repitieron las noches tropicales en buena parte de la comunidad. Vigo pasó otra noche incómoda con el mercurio por encima de los 20 grados. Aunque el podio de temperaturas máximas no coincide exactamente con el de Meteogalicia, ambos servicios de meteorología muestran que los valores obtenidos fueron altos.

El sábado también sirvió como un adelanto de lo que se espera para este domingo con tormentas localmente fuertes, sobre todo en zonas de Ourense y Lugo. En este sentido, Galicia registró 1.579 rayos en la jornada del sábado.

Alerta amarilla por tormentas y posibilidad de granizo

Aunque el calor no nos termina de abandonar durante este domingo, el embolsamiento de aire frío en altura sobre Portugal nos dejará un día marcado por la inestabilidad. La Aemet prevé intervalos de nubes medias y altas con abundante nubosidad de evolución, que podrán dejar chubascos y tormentas por la tarde en gran parte del interior.

Se mantiene la alerta amarilla en la comunidad por estas tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes en Ourense y mitad sur de Lugo.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios salvo ascensos en la mitad norte de Lugo y descensos en el noroeste de A Coruña. Por su parte las máximas en descenso salvo en las Rías Baixas donde podría producirse algún ascenso local. Viento flojo variable, tendiendo a componente norte al final.