La Atriga prevé asumir nuevas competencias, lo que la obligará a una reforma de calado y a incrementar su plantilla

La Axencia Tributaria de Galicia prepara una reforma de calado que le obligará a redimensionar su plantilla y a aumentar la especialización de sus trabajadores. Argumenta que en el futuro «está llamada a asumir grandes retos» pues prevé la posibilidad de que el futuro modelo de financiación autonómica le permita incorporar «nuevas funciones» en la recaudación de impuestos y otros ingresos. Y además advierte que el avance tecnológico y la globalización económica la obligarán a adoptar nuevos métodos para luchar contra el fraude fiscal.

En su contrato de gestión para el periodo 2026-2028, además de avanzar una evaluación de sus rebajas fiscales, la Atriga advierte que tendrá que realizar cambios en su estructura y redimensionar sus cuadros de personal. Entre las novedades que contempla está la creación de unidades especializadas que extiendan su actuación por todo el territorio gallego, además de reforzar el departamento jurídico «ante la especialización de los asuntos que están siendo recurridos» y la «asunción de nuevos impuestos».

Reforma del sistema de financiación

«Las posibles modificaciones en el sistema de financiación pueden llevar a la asunción de nuevas funciones y más competencias derivadas de la necesidad de recaudar ingresos públicos o gestionar ingresos no tributarios», argumenta el ente fiscal gallego. Por esta razón, la Atriga esgrime que este incremento de funciones debe ir acompañado de un rediseño de la estructura de la agencia, un aumento del número de trabajadores y una mayor especialización y cualificación de este personal.

Además, tendrá que introducir avances tecnológicos en el control y la gestión de impuestos. En este sentido, ya se había avanzado el uso de la IA para perseguir el fraude fiscal. Según explican, factores como la globalización de la economía, los nuevos modelos de negocio, o los rápidos cambios tecnológicos hacen necesaria «una evolución hacia otros esquemas de trabajo».

«La magnitud de la modificación a acometer exige una buena planificación para alcanzar con éxito la finalidad perseguida», señala la Consellería de Facenda. El departamento que dirige Manuel Corgos ya realizó un «análisis de las cargas de trabajo» en la Atriga y ahora buscará «reequilibrar la dotación de personal teniendo en cuenta especificidades como la estructura de la población, así como las demográficas o económicas». De ahí que avancen la creación de estas unidades especializadas de la Atriga que se extenderán por todo el territorio gallego.