De las noches tropicales en Vigo al aviso por tormenta en Ourense: MeteoGalicia prevé un sábado con hasta 38 ºC y tormentoso

El calor durante toda la jornada del viernes no aflojó durante la noche, dejando temperaturas tropicales en Vigo y su área. La previsión de MeteoGalicia se cumplió y el mercurio no bajó de los 20 grados en la pasada madrugada, garantizando una noche incómoda para más de uno.

Según los datos de MeteoGalicia, la mínima en la ciudad olívica no bajó de los 24 grados, por encima del umbral de lo que se considera una noche tropical. Con todo, los vigueses no han sido lo que peor lo han tenido por la noche. As Neves marcó 26 grados como la temperatura más baja de la pasada madrugada.

Aunque las Rías Baixas tuvieron lo suyo, no se llegó al extremo de Ourense y sus 38,7 grados durante el viernes. Aunque no se espera un gran descenso, las temperaturas máximas se moderarán un poco durante la jornada de hoy.

El tiempo para este sábado, 13 de junio

Como apunta MeteoGalicia, la comunidad se mantendrá bajo la influencia de las altas presiones durante este sábado, pero con presencia de aire frío en altura que inestabilizará la atmósfera. Tendremos cielos abiertos con nubosidad de tipo alto que irán creciendo en el interior, dejando chubascos localmente tormentosos en la provincia de Ourense y la mitad sur de Lugo.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso moderado, pero los valores máximos también se moderarán aunque se mantengan sin demasiados cambios.

En Vigo, se espera una jornada de calor que nos dejará 33 °C al mediodía y todavía nos moveremos sobre los 25 °C a las 23.00 horas y podrán bajar del umbral de los 20 °C durante la madrugada del domingo.

Por su parte, la institución mantiene la alerta amarilla por temperaturas y tormentas en la provincia de Ourense. Se espera que los termómetros marquen 38 °C entre las 15.00 y las 17.00 horas; con posibilidad de chubascos tormentosos que se mantendrían hasta el domingo.