Galicia vive una segunda jornada abrasadora con temperaturas de hasta 38 grados y tormentas en el sureste

El calor asfixiante volvió a marcar la jornada de este sábado con temperaturas que superaron los 38 grados y que se combinaron con tormentas en la parte suroriental de Ourense acompañadas del riesgo de granizadas. Ni siquiera el norte de Galicia, más fresco habitualmente, se libró del sol abrasador. A mediodía, A Coruña marcaba 35,6 grados, la temperatura más elevada de España en esos momentos, según los datos de la Aemet. Pero por la tarde los termómetros se dispararon en toda Galicia, predominando temperaturas superiores a los 30 grados.

Aunque toda España está bajo la influencia de un potente anticiclón, Galicia fue una de las comunidades más castigadas por el calor. Hacia el final de la jornada la Agencia Estatal de Meteorología, situó la temperatura máxima del día en Ponteareas (38,1), solo por detrás de Cantabria, Córdoba y Jaén, e incluyó también a Ribadavia, con 37,4 grados, y A Coruña, con 37,2, entre los puntos más calurosos del territorio. En Vigo, según la Aemet, se superaron los 31 grados a las 12 del mediodía.

Por su parte, la red de estaciones de Meteogalicia registró su pico en Ourense, con 37,8 grados, seguido de Ferrol, con 37,3, y Vila de Cruces, con 36,9.

Fue un día con cielos despejados pero la presencia de aire frío en altura causó inestabilidad atmosférica. En la parte suroriental de Ourense se registraron tormentas y chubascos: La Aemet alertó además del riesgo de granizadas en el cuadrante sureste y la montaña de Lugo.

Previsión para los próximos días

Y durante este domingo se mantendrá el calor, aunque habrá un ligero descenso en los termómetros. Aun así, Meteogalicia prevé temperaturas que superarán los 30 grados en todas las ciudades, salvo en A Coruña, que se quedará en 28 de máxima. En Ourense podrían alcanzarse los 35, en Lugo, 33, en Santiago, 31 y en Vigo, Pontevedra y Ferrol, los 30. Durante la noche, las mínimas se situarán por encima de los 15 grados, aunque en Vigo podrían llegar a los 18.

El cielo presentará alternancia de nubes y claros en general. Con el avance del día crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos tormentosos en muchos puntos del interior del territorio.

El lunes Galicia continuará con cierta inestabilidad atmosférica. De este modo, habrá brumas densas en el golfo Ártabro y cielos más abiertos en el interior. Por la tarde crecerán nubes de evolución con chubascos tormentosos en áreas de montaña del sur y del este del territorio. Las temperaturas sufrirán un descenso entre moderado y notable. Los vientos soplarán del noroeste, flojos en general, moderados en la Costa da Morte.