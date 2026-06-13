¿Estudiar Medicina o una Ingeniería? En Galicia puede haber una diferencia de 10.000 euros al año a la hora de trabajar

Una vez conocidas las calificaciones de la selectividad, aunque pendientes de que puedan variar con las reclamaciones tras las incidencias en dos exámenes de la convocatoria, más de 11.000 jóvenes gallegos que salvaron el último escollo que los separaba de la universidad decidirán ahora qué estudiar. Muchos se presentaron a las PAU con una idea clara, aunque conseguir un hueco en la carrera de sus sueños dependerá de la demanda y de las notas del resto de los aspirantes.

¿Vocación? ¿Empleabilidad? ¿Tradición familiar? ¿Aptitudes? ¿Una combinación de todas? ¿Cómo decidir? La Xunta, por ejemplo, analiza las salidas laborales de la oferta del sistema universitario gallego al juzgarlas un factor relevante. De hecho, en 2020, días antes del estado de alarma por el covid, presentó un índice de inserción de los grados con «el objetivo principal» de «facilitar al futuro estudiante universitario y a sus familias una mayor información para la elección de los estudios». Ese informe no solo analizaba cuántos titulados estaban empleados, sino en qué condiciones. Es decir, la calidad del empleo, y entre sus indicadores se hallaban los salarios.

Al respecto, un estudio más reciente del Ministerio de Universidades muestra que en Galicia los jóvenes formados en la rama de Ciencias de la Saludfiguran, en general, entre los que registran mayores ingresos dentro de su promoción, pero es en particular Medicina —que suele formar parte de las más cotizadas en cuanto a nota, véase el 12, 742 del año pasado— la que lidera el podio.

El top en Galicia

Así lo reflejan los datos del Ministerio de Universidades con información sobre la base media de cotización anual a la Seguridad Social de los jóvenes graduados en 2020 que trabajaban por cuenta ajena a tiempo completo a los cuatro años de egresar, que revelan que esas cuantías varían mucho según la formación. En concreto, el Gobierno ofrece las estadísticas desglosadas por ámbitos, una clasificación a medio camino entre las ramas de conocimiento y los grados concretos, lo que vendría siendo una agrupación por familias de estudios.

En la cúspide de la base media de cotización anual de los afiliados —que la Fundación CYD utiliza como una «aproximación a los ingresos»— se encuentran en Galicia los graduados del ámbito de Medicina, que superan los 45.000 euros anuales. La ventaja sobre sus inmediatos seguidores, el ámbito de Salud y servicios sociales en conjunto y el de Enfermería, es de unos 9.500 y 9.800 euros al año, respectivamente.

La situación es similar con respecto a quienes cursaron estudios de Informática, con bases de cotización de 35.000 euros, 10.000 menos, y eso que serían los mejor pagados entre los perfiles más técnicos, porque las Ingenierías, en bloque, aún se quedarían un poco más atrás, con 12.000 euros menos, casi a la par que los formados como docentes de enseñanza primaria. Mientras las ingenierías se encuentran entre las familias de titulaciones más difíciles en la universidad, si se considera el porcentaje de créditos superados sobre las matriculados, lo contrario sucede con los grados vinculados a la formación de profesorado.

La exigencia se agudiza en Arquitectura y construcción, que encabeza en Galicia la lista de ámbitos con menor rendimiento Sin embargo, según Universidades, quienes egresaron de ese tipo de titulaciones registran al año una base media anual de alrededor de 15.600 euros menos que los médicos.

La mayor brecha

Con todo, la brecha más extrema se da entre Medicina y Artes, al fondo de la lista de las bases de cotización medias: sus titulados asalariados registran 23.000 euros menos que los compañeros que prefirieron convertirse en médicos.

Por otro lado, el índice de inserción de las titulaciones de la Xunta, aparte de analizar la empleabilidad o el salario, valoraba a qué se dedicaba el graduado y si el puesto era acorde al nivel educativo y a la carrera, es decir, cómo afecta al estudio la sobrecualificación. En esa línea, las estadísticas oficiales, que permiten saber en qué grupo cotizan quienes trabajan, vuelven a situar en cabeza a los que eligen Medicina. El 99,7% de los jóvenes formados como médicos cotizan en grupos de titulados universitarios frente al 19,2% de los titulados en el ámbito de Turismo y Hostelería.