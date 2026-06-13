El BNG exige a Rueda explicaciones por el retraso en la limpieza de franjas contra incendios en concellos pequeños

El BNG exigirá explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por lo que considera un «incumplimiento inaceptable» del compromiso adquirido para completar antes del 31 de mayo la limpieza de las franjas secundarias de protección contra incendios en todos los concellos gallegos de menos de 10.000 habitantes.

La diputada nacionalista Montse Valcárcel denunció este sábado que el plazo anunciado por el Gobierno gallego ha vencido sin que los trabajos estén finalizados y advirtió de que la situación afecta especialmente a los ayuntamientos más pequeños, con menos medios para afrontar las obligaciones de prevención frente al fuego.

Según recordó Valcárcel, Rueda anunció en septiembre de 2025, después de un verano marcado por los incendios y con cerca de 120.000 hectáreas quemadas en Galicia, un plan dotado con 25 millones de euros para ejecutar la limpieza de estas franjas antes del 31 de mayo de 2026. «Ese plazo pasó y el compromiso no se cumplió», criticó la parlamentaria del Bloque.

La diputada sostiene que existen planes municipales remitidos en marzo que siguen pendientes de ejecución, parcelas cuya limpieza ya fue abonada pero en las que no se realizó ningún corte y concellos que denuncian que no recibieron ni medios ni brigadas para poder acometer los trabajos.

Riesgos

Valcárcel vinculó este retraso con la vulnerabilidad de las zonas afectadas por los grandes incendios del pasado año. «En Valdeorras, en Oímbra y en O Ribeiro, el fuego quemó terrenos que ya habían sido pagados para limpiar. Eso no es un fallo técnico, es un incumplimiento presidencial que pone en riesgo vidas y bienes en los concellos más pequeños de Galicia», afirmó.

Ante esta situación, el BNG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego, entre ellas una interpelación al presidente de la Xunta, dos proposiciones no de ley y tres preguntas parlamentarias. El objetivo, según la formación nacionalista, es que el Gobierno gallego detalle el grado real de ejecución del plan, con datos concello a concello.

El Bloque reclama conocer los calendarios concretos, los kilómetros de franjas secundarias ya ejecutados, las brigadas movilizadas y el porcentaje de avance de los trabajos. Además, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntará directamente a Rueda en el próximo pleno del Parlamento.

«Exigimos un calendario real, concello por concello, antes de que llegue otro verano seco», concluyó Valcárcel.