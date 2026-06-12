Acceso a la Universidad
Sofía Salgado, alumna de Vigo con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): «Sabía que me había salido bien... pero no tanto»
La estudiante aspira a estudiar el doble grado de ADE y Derecho en la Universidade de Vigo
Sofía Salgado sabía que los exámenes le «habían salido bien, pero no tanto». La alumna viguesa, que vive en la zona de Ramón Nieto, logró un 9,75 en la PAU, una calificación que la sitúa entre las mejores notas de esta convocatoria y que ahora le permite mirar con ilusión a su primera opción académica: el doble grado de ADE y Derecho en la Universidade de Vigo.
«Quiero estudiar el doble grado de ADE y Derecho en la UVigo. No me esperaba tanta nota... a ver si lo consigo», explica todavía con la sorpresa de quien no termina de creerse del todo el resultado.
Su objetivo está claro, aunque prefiere mantener la prudencia hasta conocer cómo queda finalmente el acceso.
El día en que se publicaron las calificaciones lo vivió con una mezcla de calma, nervios y celebración compartida. Primero estuvo con su padre y su madre; luego fue a la playa. Después quedó con un grupo de amigos y amigas para consultar juntos las notas. «No vi nada hasta cerca de las 20.00 horas», relata. La espera, sin embargo, tuvo una pista inesperada: antes de abrir la nota recibió una llamada del presidente de la CIUG, Iván Area. «Me dijo: felicidades», recuerda. En ese momento intuyó que el resultado no podía haber sido malo: «Muy mal no podía haber ido».
Aun así, la cifra final la sorprendió. «Las notas las vimos todos juntos y, aunque sabía que me había salido bien, no me imaginaba que tanto», asegura. La escena resume bien el contraste de la jornada: la tensión acumulada durante el curso y durante la prueba se convirtió, en cuestión de minutos, en alegría colectiva.
Eligió la opción «polémica» del examen de Historia de España
Sofía forma parte de una promoción que se estrenó con una PAU marcada por los cambios y también por algunas polémicas, especialmente en Historia de España. «Elegí el bloque de la polémica», señala, en referencia a la cuestión sobre socialismo y anarquismo. Tampoco cree que el examen justificase tantas críticas.
Con la nota ya en la mano, su mirada está puesta en la universidad y en un itinerario exigente, pero muy alineado con sus intereses. El doble grado de ADE y Derecho combina dos ámbitos con fuerte demanda y una elevada carga de trabajo. Sofía lo asume con la misma serenidad con la que esperó hasta última hora para consultar las notas. De momento, celebra el resultado, comparte la alegría con los suyos y espera que ese 9,75 sea la llave para empezar en Vigo la carrera que quiere.
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