La ministra de Sanidad traslada a las comunidades la aplicación de las mejoras laborales del Estatuto Marco

Galicia, al igual que el resto de comunidades autónomas, queda ahora directamente interpelada por el Ministerio de Sanidad para convertir en medidas concretas las mejoras laborales recogidas en la reforma del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. La ministra Mónica García defendió este viernes que su departamento ya ha cumplido con la parte que le correspondía y que son los gobiernos autonómicos, titulares de la gestión sanitaria, los que deben dar el siguiente paso.

«Esto es como una carrera de relevos: empezamos en el Ministerio y el relevo se lo pasamos a las comunidades autónomas», afirmó García durante la presentación de los nuevos datos del Plan Veo en la sede ministerial. Según subrayó, las autonomías son las responsables de «materializar» las condiciones laborales que vienen reclamando los profesionales sanitarios.

La ministra situó entre las medidas prioritarias la reducción de la hora de guardia, la creación de mesas propias de diálogo y participación para los médicos y la implantación de una jornada ordinaria de 35 horas. A su juicio, estas reivindicaciones forman parte de demandas «concretas» que las comunidades tienen capacidad de abordar.

En Galicia, un acuerdo del sindicato médico O'Mega con el Sergas alcanzó puntos de acuerdo, pero no puso fin a las movilizaciones que se convocaban a nivel estatal con el Estatuto Marco.

García reprochó además a los gobiernos autonómicos que en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se llegaran a tratar los puntos previstos en el orden del día. En ese contexto, insistió en que las comunidades «tienen la llave» para desactivar el conflicto abierto con los profesionales y avanzar en la mejora de sus condiciones.

La titular de Sanidad recordó que la reforma del Estatuto Marco llevaba más de dos décadas pendiente. «Hemos puesto la primera piedra», señaló, antes de reclamar que, a partir de ahora, la responsabilidad sea «compartida».

Sobre la decisión de Asturias de iniciar la negociación de un estatuto jurídico propio, García indicó que las comunidades pueden legislar en el marco de sus competencias, aunque consideró «contradictorio» rechazar medidas comunes para todo el sistema.