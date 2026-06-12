El incendio de Padrón ya ha calcinado 330 hectáreas y obliga a desalojar casas de Carcacía

El entorno compostelano registra su primer incendio de consideración de la temporadaen las parroquias de Herbón y Carcacía, Concello de Padrón. De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha afectado ya a unas 330 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Según la Xunta, se ha declarado la situación dos "por proximidade do lume aos núcleos de poboación de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo", ambos sitos en Carcacía, tras la reactivación de un flanco este sábado. Precisamente, en Casa de Chaián y en la segunda aldea fueron desalojadas la decena de viviendas de la zona por el humo, mientras las llamas entraron ya en Lampai, Teo.

De momento, el incendio continúa activo, si bien fuentes del departamento autonómico señalan que "con toda la prudencia", la evolución es positiva, aunque la situación finalmente se complicó a partir de mediodía. Así, a primera hora de la mañana del sábado, la Xunta insistía en que existe "unha evolución favorable cara a súa estabilización". Al hilo el regidor padronés, Anxo Arca, aseguraba también de mañana que "unicamente se mantén activo con certa potencia un foco en Herbón", pero también que "todos os medios continuarán traballando para sofocar os focos que poidan xudir e arrefriar o terreo", como los de Carcacía. Y es que el mandatario tiene claro, como así está pasando, que "como consecuencia das altas temperaturas previstas para o día de hoxe, é moi probable que se produzan reactivacións, que serán atalladas polos equipos de extinción".

El foco que era visible en Herbón este sábado por la mañana / Anxo Arca

En cuanto a la cifra, acumulada, de medios sobre el terreno constan 4 técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, 3 palas, 7 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 7 aviones.

De esta forma, y con el fuego avanzado con rapidez tras reavivarse el viento, ahora sí hay viviendas en riesgo (las citadas de Carcacía), pero no constan daños personales. El incendio provocó igualmente cortes del suministro eléctrico en las parroquias de Herbón e Iria, así como incidencias en la cobertura telefónica y en los servicios de datos móviles. Sobre este concreto, Naturgy trasladaba que la falta de electricidad afecta a 180 clientes, pero que la otra solicitud por las evacuciones va a provocar nuevos cortes que repercutirán a otros 200 hogares.

La mayor complicación, como explica el alcalde de Padrón, Anxo Arca, es la propia orografía del terreno, que dificultó los trabajos de extinción y propició la expansión de las llamas. A las 23.30 horas del viernes quedaba una lengua de fuego en el Alto de Casal, encima de esta aldea de Carcacía, sobre la que seguían trabajando los equipos antiincendios.

Aunque no hubo peligro para las viviendas, por precaución se requirió también el viernes el desalojo de una casa situada en Herbón para poder refrescar la zona, tras lo que sus ocupantes pudieron regresar al inmueble. La Xunta movilizó cuatro helicópteros y tres aviones para luchar contra las llamas, a los que se sumaron los medios puestos a disposición del operativo autonómico por el Gobierno central: otros tres aviones y un helicóptero.

Vista del incendio padronés desde Ames / Cedida

La columna de fuego es perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imágenes remitidas por los vecinos del entorno por la tarde del sábado, anunciando que ya que se encuentran en Teo.

El regidor padronés y la concejala de Medio Ambiente, Ana Castro, permanecen en la zona, en contacto con los servicios de emergencia. "É moi importante non achegarse ao lume e manter as vías de comunicación libres de vehículos para que os medios de extinción poidan moverse coa máxima axilidade", aportaba el alcalde.

Según especificaban desde la Consellería de Medio Rural, recibieron aviso del siniestro forestal al filo de las 16.00 horas. Al lugar también se desplazaron en esos primeros instantes 12 agentes, 13 brigadas, ocho motobombas y una pala retroexcavadora, medios que progresivamente aumentaron.

Hay que recordar la previsión de la Xunta, de cara a poner en marcha un comité de expertos del ámbito forestal para reforzar las políticas de prevención, defensa y ordenación del monte frente a los incendios. Así lo anunció este jueves en Santiago la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante la inauguración de las jornadas USE4FOREST, un encuentro organizado en el marco del programa europeo Interreg Sudoe centrado en la gestión y prevención de grandes incendios forestales.

Personal especializado

Según explicó la titular de Medio Rural, el nuevo órgano estará integrado por científicos, profesores y personal técnico especializado y tendrá como objetivo "sumar conocimiento y transferirlo a la toma de decisiones". Gómez vinculó la iniciativa a la necesidad de incorporar nuevas visiones y herramientas ante un escenario de incendios cada vez más complejo, marcado por grandes fuegos simultáneos, cambios extremos de comportamiento y una creciente afección sobre núcleos habitados.

Desde la Consellería do Medio Rural recuerdan que "está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085. Así mesmo, toda a información actualizada sobre incendios forestais que acadan as 20 hectáreas poderá ser consultada na conta aberta de X (antigo twitter): @incendios085". Por su parte, el Gobierno central especifica que movilizaron dos aviones anfibios tipo 1 Foca desde la base de Torrejón de Ardoz, más otro de tipo 2 desde Rosinos (Zamora) y un helicóptero bombardero tipo 2 de Tabuyo del Monte (León).

Noticias relacionadas

Al filo de las 20.00 horasdel viernes, fuentes cercanas al operativo destacaban que, por un lado, no había viviendas en las proximidades del fuego y, por otro, que esperaban que no llegase a la parroquia cercana de Carcacía (algo que se produjo a primera hora de la tarde del sábado). Además, el dispositivo de extinción había tomado los flancos, por lo que eran optimistas de cara a su próximo control. Sobre su autoría, aún se está investigando. Y entonces solo unos residentes llegaron a ser evacuados temporalmente, pero por precaución, para volver a su casa posteriormente. Luego, a media tarde del sábado, cambiaba la situación, con las llamas ya muy cerca de Cruxeiras, y la aldea vacía de habitantes.