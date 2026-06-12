El delegado del Gobierno reivindica cien millones de inversión estatal en Galicia en ocho años: «el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el mejor de la historia»

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reivindicó este viernes la «huella» de la inversión estatal en la comunidad autónoma gallega, con «cien millones de euros de inversión» en ocho años, a lo que sumó «el escudo social y nuevos derechos para la ciudadanía». Por ello cualificó al Gobierno de Pedro Sánchez como «el mejor de la historia» para Galicia.

Así lo expuso en la inauguración de una jornada para hacer balance de las actuaciones del Ejecutivo estatal y exponer las cifras en los últimos ocho años: 73.300 millones de financiación a la Xunta y 12.556 millones de transferencias a ayuntamientos y diputaciones.

También 10.390 millones «de presupuestos del Estado, infraestructuras y derechos», aseguró. A ello, sumó otros 4.500 millones asignados a través del Plan de Recuperación hasta el 31 de marzo.

Este balance de actuaciones lo ha hecho en un acto en el que ha estado acompañado por los cuatro subdelegados: Abel Losada, en Pontevedra; Olimpia López, en Lugo; Eladio Santos, en Ourense; y Julio Abalde, en A Coruña.

En un encuentro dividido en tres bloques temáticos y con presencia de representantes de administraciones y entidades colaboradoras, Blanco apeló a la «transparencia» que permite, según recalcó, «subrayar el proyecto progresista del Gobierno y los principales hitos que lo hacen realidad».

Actuaciones

A nivel industrial y económico, el delegado del Gobierno aludió a las actuaciones vinculadas con la industria naval con el programa de modernización de las fragatas F-110, la construcción del nuevo buque AOR y la transformación asociada de las instalaciones de Navantia, que superan los 5.500 millones de euros en Ferrol o las inversiones en la Zona Franca de Vigo.

Además, sostuvo que Galicia registró «el mejor balance comercial» de España en 2025, con más de 9.500 millones de euros de saldo positivo. A nivel de comunicaciones e infraestructuras, ha hecho referencia a «la apuesta» por el transporte ferroviario, en el que apuntó como hitos la llegada del AVE a Galicia y la modernización de los corredores ferroviarios y de las estaciones intermodales.

Entre otras cuestiones, incidió en las rebajas en la AP-9 ; la regeneración de la ría del Burgo o las inversiones vinculadas con la mejora de la movilidad urbana o la vivienda. El delegado del Gobierno ha cifrado en 500 millones las inversiones ya ejecutadas, a los que se sumarán casi 400 millones con el nuevo Plan Estatal de Vivienda.