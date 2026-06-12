Declarada la situación 2 en el incendio de Padrón, que ya ha calcinado 180 hectáreas

El entorno compostelano registra su primer incendio de consideración de la temporada en las parroquias de Herbón y Carcacía, Concello de Padrón. De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha afectado ya a unas 180 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Según la Xunta, se ha declarado la situación dos «por proximidade do lume aos núcleos de poboación de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas», ambas sitas en Carcacía, tras la reactivación de un flanco.

De momento, el incendio continúa activo, aunque fuentes del departamento autonómico señalan que «con toda la prudencia», la evolución es positiva y no se prevé que la situación pueda complicarse más en las próximas horas. Este dato era ratificado a primera hora de la mañana del sábado, confirmando la Xunta que existe «unha evolución favorable cara a súa estabilización». Al hilo el regidor padronés, Anxo Arca, aseguraba también de mañana que «unicamente se mantén activo con certa potencia un foco en Herbón», así como que «todos os medios continuarán traballando para sofocar os focos que poidan xudir e arrefriar o terreo». Y es que el mandatario tiene claro que «como consecuencia das altas temperaturas previstas para o día de hoxe, é moi probable que se produzan reactivacións, que serán atalladas polos equipos de extinción».

El foco que era visible en Herbón este sábado por la mañana / Anxo Arca

Aunque el fuego ha avanzado con rapidez, no hay viviendas afectadas (ahora sí que está cerca de las de Carcacía) ni daños personales. El incendio sí provocó cortes del suministro eléctrico en las parroquias de Herbón e Iria, así como incidencias en la cobertura telefónica y en los servicios de datos móviles.

La mayor complicación, como explica el alcalde de Padrón, Anxo Arca, es la propia orografía del terreno, que dificultó los trabajos de extinción y propició la expansión de las llamas. A las 23.30 horas quedaba una lengua de fuego en el Alto de Casal, encima de esta aldea de Carcacía, sobre la que seguían trabajando los equipos antiincendios.

Aunque no hubo peligro para las viviendas, por precaución se requirió el desalojo de una casa situada en Herbón para poder refrescar la zona, tras lo que sus ocupantes pudieron regresar al inmueble.

La Xunta movilizó cuatro helicópteros y tres aviones para luchar contra las llamas, a los que se sumaron los medios puestos a disposición del operativo autonómico por el Gobierno central: otros tres aviones y un helicóptero.

La columna de fuego es perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imágenes remitidas por los vecinos del entorno, ya que se encuentra cerca del límite con Lampai, Teo.

El regidor padronés y la concejala de Medio Ambiente, Ana Castro, permanecen en la zona, en contacto con los servicios de emergencia. «É moi importante non achegarse ao lume e manter as vías de comunicación libres de vehículos para que os medios de extinción poidan moverse coa máxima axilidade», aportaba el alcalde.

Vista del incendio padronés desde Ames / Cedida

Según especificaban desde la Consellería de Medio Rural, recibieron aviso del siniestro forestal al filo de las 16.00 horas. Al lugar también se desplazaron 12 agentes, 13 brigadas, ocho motobombas y una pala retroexcavadora.

Hay que recordar la previsión de la Xunta, de cara a poner en marcha un comité de expertos del ámbito forestal para reforzar las políticas de prevención, defensa y ordenación del monte frente a los incendios. Así lo anunció este jueves en Santiago la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante la inauguración de las jornadas USE4FOREST, un encuentro organizado en el marco del programa europeo Interreg Sudoe centrado en la gestión y prevención de grandes incendios forestales.

Desde la Consellería do Medio Rural recuerdan que «está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085. Así mesmo, toda a información actualizada sobre incendios forestais que acadan as 20 hectáreas poderá ser consultada na conta aberta de X (antigo twitter): @incendios085». Por su parte, el Gobierno central especifica que movilizaron dos aviones anfibios tipo 1 Foca desde la base de Torrejón de Ardoz, más otro de tipo 2 desde Rosinos (Zamora) y un helicóptero bombardero tipo 2 de Tabuyo del Monte (León).

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Al filo de las 20.00 horas, fuentes cercanas al operativo destacaban que, por un lado, no había viviendas en las proximidades del fuego y, por otro, que esperaban que no llegase a la parroquia cercana de Carcacía. Además, el dispositivo de extinción ya tomó los flancos, por lo que eran optimistas de cara a su próximo control. Sobre su autoría, aún se está investigando. Y solo unos residentes llegaron a ser evacuados temporalmete, pero por precaución, para volver a su casa posteriormente.