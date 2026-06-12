Alfonso Rueda cambia el atril por el podcast para vender Galicia Calidade

Alfonso Rueda cambia por un momento el atril, las ruedas de prensa y los actos institucionales por el micrófono. El presidente de la Xunta estrena este fin de semana su propio podcast, Galicia Calidade, un nuevo formato mensual en el que ejercerá de entrevistador de figuras representativas de distintos ámbitos de la sociedad gallega: la sanidad, el deporte, la cultura, la empresa o cualquier otro escaparate que sirva para proyectar una imagen positiva de la comunidad.

La iniciativa no es solo una pieza más de comunicación institucional. Encaja en una estrategia más amplia del Gobierno gallego para recuperar y actualizar la marca Galicia Calidade, un sello nacido ligado sobre todo al producto y a la excelencia alimentaria, pero que desde la llegada de Alfonso Rueda a la Presidencia, la Xunta quiere convertir ahora en una especie de marca país. Es decir, en un paraguas capaz de hablar no solo de conservas, vinos, lácteos o turismo, sino también de talento, innovación, identidad, industria, cultura y capacidad competitiva.

El formato elegido no es casual. El podcast permite a Rueda moverse en un terreno menos rígido que el de la entrevista política tradicional, con el matiz además de que el presidente de la Xunta es quien hace de periodista y no de entrevistado. Esta conversación informal facilita un registro más amable, más personal y más controlado. Según el planteamiento de la Xunta, cada episodio girará en torno a la trayectoria del invitado y a los retos que tiene Galicia por delante. La conversación terminará siempre con tres preguntas personales y fijas, una fórmula pensada para dar continuidad al espacio y para introducir una dosis de cercanía.

El movimiento sitúa a Rueda en una tendencia cada vez más visible: la política busca sus propias ventanas para hablar sin depender solo de los medios tradicionales. Los partidos y sus líderes ya no se conforman con la rueda de prensa, el mitin o la entrevista en televisión. Quieren llegar a públicos que consumen vídeos cortos, conversaciones largas, clips en redes sociales y formatos a la carta. En ese ecosistema, el podcast funciona a la vez como entrevista, escaparate, archivo, contenido para redes y herramienta de marca personal.

Otros ejemplos

No es una rareza. En la campaña de las generales de 2023, Pedro Sánchez acudió a La Pija y la Quinqui para mostrar un perfil más distendido y hablar de música, gustos personales y memes. Yolanda Díaz también se dejó ver en formatos conversacionales alejados de la entrevista política clásica. Pablo Iglesias convirtió La Base en un espacio diario de análisis y combate ideológico. Y en Galicia, Ana Pontón ha sido protagonista de formatos sonoros como Carretando, que en la campaña autonómica trazó un perfil de la líder del BNG y de su construcción política. Y ahora tiene el programa Código Ana, en la que la portavoz nacional del BNG entrevista a gallegos relevantes en sus profesiones. El último que se sentó junto a la dirigente nacionalista fue el actor Luis Zahera y la primera fue la cantante Pilar Pimpín.

Rueda también apuesta por ser el anfitrión. No acude al formato para responder preguntas, sino que lo pilota desde la Presidencia de la Xunta. Esa posición le permite escoger invitados, tono, temas y ritmo. Y también le permite proyectarse como presidente que escucha, conversa y se rodea de referentes sociales, mientras el contenido refuerza el relato de una Galicia moderna, competitiva y reconocible.

La apuesta tiene otra lectura política. Rueda llega a este formato después de meses en los que ha intentado consolidar una imagen más presidencial que partidista, con la idea de Galicia Calidade como resumen de gestión y como lema emocional. La marca mezcla orgullo territorial, éxito económico, turismo, producto local y estabilidad. No exige entrar de lleno en la confrontación partidaria y, al mismo tiempo, permite construir una identidad de gobierno.

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El podcast busca hablar de Galicia sin que parezca una comparecencia de gobierno. Convertir a médicos, deportistas, empresarios o creadores en relato de país. Asociar sus trayectorias personales a una comunidad que se presenta como lugar de oportunidades. Y hacerlo en un formato que pueda circular después en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok o X, fragmentado en cortes breves y frases compartibles.