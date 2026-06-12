Casi 20.000 menores en Galicia se benefician del plan de Gobierno para acceder a gafas subvencionadas

Casi 20.000 menores gallegos se han beneficiado hasta ahora del Plan Veo del Ministerio de Sanidad, un programa de ayudas para financiar la compra de gafas —lo más solicitado— y lentillas hasta 100 euros, destinado a las personas de 16 años o menos que tengan tarjeta sanitaria.

En concreto, desde Galicia el departamento que dirige Mónica García ha recibido 19.857 solicitudes. Aunque hay otras autonomías que superan a la comunidad en números absolutos, como Andalucía (66.659), Cataluña (53.038) o Madrid (46.003), también lo hacen sus poblaciones. Sin embargo, Galicia lidera el podio si se tiene en cuenta la población de 16 años o menos residente para estimar la tasa de acceso al Plan Veo por diez mil habitantes: 565,6. En ese indicador, la acompañarían en el segundo puesto Castilla y León (535,8) y Castilla-La Mancha (508).

Dentro de la comunidad, se nota igualmente el peso de la población a la hora de contabilizar las peticiones de acceso a la ayuda. A la cabeza figura la provincia de A Coruña, con 8.304, seguida por Pontevedra, con 7.092. En el caso de Ourense y Lugo, los solicitantes ascendieron, respectivamente, a 2.200 y 2.261, conforme al balance publicado por el Gobierno central con datos desde su puesta en marcha el 17 de diciembre del pasado año hasta el 2 de junio.

Según explica Sanidad, en estos seis primeros meses de funcionamiento, el programa, cuyo acceso viene condicionado por la indicación de un profesional sanitario, ha atendido a más de 325.000 menores, un 55% más que los estimados para este período.

Cerca de las familias en «todo el territorio»

El Gobierno central, que destaca que la «elevada adhesión» del sector óptico, con más de 7.700 establecimientos participantes (casi tres de cada cuatro de todos los registrados en España) «ha permitido acercar las ayudas a las familias en todo el territorio».

De la relevancia de atender la visión habló la ministra este viernes, para advertir que se sabe que «ver bien condiciona el aprendizaje, el rendimiento escolar, la autonomía personal, la participación en actividades deportivas y, en definitiva, las oportunidades de desarrollo de un niño o una niña». «Por eso estamos hablando de una prestación sanitaria, pero también de igualdad de oportunidades», proclama.

La elevada acogida ha motivado que el Ministerio refuerce la dotación de fondos para la iniciativa, explican, con 23,4 millones de euros más, hasta los 70, con la idea de «garantizar su continuidad» el año que viene.

En lo tocante a los problemas que han motivado el acceso al plan de forma más frecuente, destacan el astigmatismo (presente en el 74% de los casos), miopía (identificada en el 54% de los beneficiarios) e hipermetropía (detectada en un 42 por ciento).